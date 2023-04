"Via l’amianto in sicurezza"

Il Comune di Pistoia continua l’opera intrapresa nel precedente mandato per migliorare e bonificare i cantieri comunali. La scuola Cino sta rinascendo con una nuova struttura moderna e sostenibile, così come i cantieri comunali. In particolare su questa ultima opera, al via nei prossimi giorni, il Pd sta sollevando dubbi a cui l’amministrazione intende rispondere in modo netto: tutte le lavorazioni saranno condotte nel pieno rispetto della sicurezza per il personale. "Sconcerta – scrive il Comune – leggere una presa di posizione sulla sicurezza nei cantieri comunali da quella parte politica che ha ritenuto di non dover rimuovere l’amianto. Questa Amministrazione difende l’opera al via: i possibili temporanei disagi dovuti alle lavorazioni e al conseguente spostamento dei dipendenti, sono legati a un interesse superiore, quello di bonificare la struttura, tutelare i lavoratori e lasciare alla città edifici moderni, sicuri e idonei".

I dettagli dell’intervento al via e di quello già realizzato:

i lavori riguardano una superficie di circa 845 mq che sarà prima bonificata dal cemento amianto per poi realizzare un nuovo tetto ventilato, in modo da consentire agli ambienti un maggiore risparmio termico in inverno e una temperatura più fresca in estate. Sono inoltre previsti una serie di ulteriori lavori per il recupero delle acque piovane per uso antincendio e per mitigare le ondate di calore nei mesi estivi.

Sono stati conclusi i lavori sul tetto di una parte dei magazzini del Cantiere Comunale con la bonifica di 1.130 mq di eternit e la posa di una nuova copertura ventilata.