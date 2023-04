"Via Fiorentina, un rischio Troppi incidenti mortali"

Troppi incidenti nel tratto quarratino della Statale Fiorentina. Talmente tanti, e a volte purtroppo mortali, da spingere i gruppi consiliari comunali di minoranza Fratelli d’Italia e Lega Salvini a presentare una mozione da discutere nel prossimo consiglio di domani sera, 27 aprile. Nella mozione i due capigruppo Irene Gori (FdI) e Stefano Nigi (Lega) chiedono al consiglio comunale che sindaco e giunta si facciano promotori di un tavolo politico tecnico con l’obiettivo di "trovare soluzioni, disposizioni o regole – si legge nel testo – con il chiaro scopo di prevenire incidenti da transito stradale". Il tavolo politico tecnico dovrebbe essere composto secondo la proposta dei capigruppo per quanto riguarda Quarrata oltre che dal primo cittadino Gabriele Romiti e dagli assessori e capigruppi consiliari, anche da rappresentanti della polizia municipale e dal responsabile del servizio lavori pubblici. Per quanto riguarda la Provincia, alla quale la Regione ha devoluto le competenze sulla strada in questione, l’invito a partecipare è a tutti gli organi relativi alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. Proprio una ventina di giorni fa, per ricordare i più tragici recenti, sulla Statale a Casini ha perso la vita Giuseppe Genovese, 38enne motociclista di Prato, nell’impatto contro un’auto, e a novembre scorso a Olmi, con una dinamica simile, è morto in sella alla sua moto il giovane quarratino Leonardo Michelozzi di appena 22 anni. Ma molti sono stati anche gli investimenti, e gli scontri frontali che hanno procurato infortuni, più o meno gravi. Meno di una settimana fa a Catena due auto si sono scontrate e per il violento impatto una delle due è finita contro il muro di una casa con feriti trasportati d’urgenza all’ospedale. "E’ necessaria un’azione congiunta per limitare il più possibile i rischi – ha spiegato Irene Gori a proposito della mozione – per sensibilizzare e prevenire. La Statale Fiorentina è sempre stata pericolosa e teatro di incidenti, ma di recente ne abbiamo visti troppi e mortali o comunque gravi come riportano anche i fatti di cronaca – ha aggiunto la consigliera – il flusso del traffico è aumentato, la strada nel tratto del Comune di Quarrata attraversa i centri abitati delle frazioni di Barba, Olmi, Casini, Catena, dove i pedoni mettono a repentaglio la loro vita nell’attraversare la via, inoltre vi passano sia automobili che mezzi pesanti, mezzi pubblici, e allo stesso tempo la percorrono ciclisti e motociclisti, più esposti al rischio".

Daniela Gori