Via Fermi: bollino rosso Sarà chiusa per lavori la rampa d’accesso alla tangenziale Est

Con il cantiere che dovrà proseguire per tutto il mese di maggio per la realizzazione delle due nuove rotonde su via Fermi (di competenza del Comune), sono in arrivo dall’inizio della settimana nuovi pesanti disagi per il traffico nella zona industriale di Sant’Agostino. Proprio per consentire alla AGZ Appalti S.r.l. di Formello (Roma) di andare avanti nella realizzazione dell’infrastruttura, dal 24 aprile e per dieci giorni verrà completamente chiusa la rampa di accesso alla Tangenziale Est in direzione sud: a stabilirlo è una ordinanza pubblicata dalla Provincia di Pistoia.

In sostanza, dalla zona industriale in direzione centro città si potrà uscire soltanto da via Cellini o dal semaforo che incrocia con viale Arcadia e si possono immaginare ripercussioni sul traffico, sia dei privati cittadini che di aziende ed attività commerciali che gravitano proprio nell’area con lunghe code. Quindi, per chi proviene da via Fermi sia dal centro che dal palasport, non si potrà salire sulla rampa che porta alla Tangenziale e, successivamente, alla rotonda di via Toscana: l’alternativa più valida può essere andare fino al centro commerciale Panorama e prendere, da lì, la strada in direzione sud per tornare su via nuova Pratese e via Guicciardini.

Il tutto, va sottolineato, sapendo che già il traffico della zona risente della chiusura di una corsia per senso di marcia dell’infrastruttura della Provincia a seguito della grave situazione di ammaloramento dei cavalcavia sopra la ferrovia, via Galilei e via di Sant’Agostino. A questo proposito, è proprio di questi giorni una determina dirigenziale dell’ente di piazza San Leone che inizia a tracciare la strada per arrivare ad una possibile soluzione.

Come già sottolineato nei precedenti articoli sull’argomento, ricordiamo che per la ristrutturazione potrebbero servire qualche milione di euro, attualmente non disponibile, col rischio che la corsia unica rimanga ancora a lungo (almeno anche per il 2024). Intanto, però, la Provincia ha predisposto le cifre che serviranno per i vari gradi di progettazione dell’intervento da realizzare (preliminare, definitiva ed esecutiva) che avrà un costo complessivo di poco inferiore ai 140mila euro. E’ bene sapere in questa fase, per esempio, che tutta la cantierizzazione già effettuata – e comunque da controllare e manutenere per evitare intralci alla viabilità – ha un costo per la collettività di 102.378 euro e che, complessivamente, per chiudere intanto la partita legata alla progettazione, ed il mantenimento del cantiere con una sola corsia per senso di marcia, serviranno 317.400 euro.

Con la speranza, nel frattempo, di poter avere qualche importante aggiornamento su somme stanziato a livello governativo per le emergenze "ponti" e sapere quando l’importante arteria stradale potrà tornare utilizzabile al 100% per i pistoiesi e le attività della zona industriale.

S.M.