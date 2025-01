Via di Lucciano, ok agli espropri. Lavori da un milione e mezzo. La riapertura attesa a giugno

"L’iter sta proseguendo, l’auspicio è quello di far sì che entro febbraio possano partire i lavori. Ci concentreremo intanto sul primo lotto, quello principale, perché sarà sufficiente per garantire la riapertura". Il sindaco Gabriele Romiti ha così fatto il punto, illustrando i tempi di massima dell’operazione che dovrà culminare con la riapertura al traffico di via di Lucciano, una delle due vie chiuse a seguito dell’alluvione del 2 novembre del 2023. In una delle scorse sedute del consiglio comunale, l’assemblea aveva approvato la proposta di deliberazione che riguardava la ratifica della Conferenza dei Servizi, gli espropri di pubblica utilità da attuare e l’approvazione del primo lotto dei lavori, ammontante a 750mila euro.

E proprio sotto questo aspetto è arrivato un passo avanti: pochi giorni fa, la giunta Romiti ha deliberato l’autorizzazione all’accordo bonario con i proprietari dei terreni (per la cessione definitiva o temporanea degli stessi) che riguarderanno parte dei lavori. L’intesa è stata trovata in quanto anche i titolari degli appezzamenti hanno manifestato interesse nel far sì che via di Lucciano possa essere aperta nel minor tempo possibile. L’idea di base, stando a quanto si evince dal progetto di fattibilità relativo all’operazione che sarà effettuata in corrispondenza del Fosso di Lucciano (in località Silvione) è infatti quella di scomporre il maxi-intervento in tre lotti nell’ambito di un quadro economico complessivo di 1.500.000 circa: detto del primo, c’è un secondo lotto da 285mila ed un terzo da 475mila euro. Anche perché sarà contestualmente necessario provvedere alla posa, al collaudo e alla messa in gas di una nuova tubazione per il ripristino della rete gas-metano posta lungo la via di Lucciano (per un incarico che il Comune di Quarrata ha già affidato da tempo).

L’amministrazione ha comunque confermato che per riaprire la strada sarà sufficiente completare il primo dei tre interventi. Il tempo necessario per completare la prima opera è stato quantificato in novanta giorni di lavoro, anche se bisognerà tenere conto del meteo: via di Lucciano dovrebbe essere riaperta al traffico entro il prossimo giugno, nel migliore dei casi. Per suturare così a tutti gli effetti una ferita inferta dal maltempo al territorio quattordici mesi fa.

