Via di Lucciano al palo. Esclusa dalla spesa urgente

Lunga seduta del consiglio comunale lunedì sera. All’ordine del giorno, tra i primi punti, le variazioni urgenti al bilancio di previsione e i provvedimenti per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio delle spese attivate dopo l’alluvione del 2 novembre. E l’alluvione – e i danni che ha causato –, è stato, come prevedibile, il tema dominante della discussione sul bilancio, se si esclude la questione dei 30mila euro spesi per la serra dove ricoverare i limoni alla Magia. Il confronto tra maggioranza e opposizione ha riguardato all’inizio il nuovo capitolo d’entrata, dov’è confluito il fondo sul conto corrente comunale con le donazioni per la ricostruzione di Quarrata.

Da parte del consigliere di Lega Salvini, Giancarlo Noci, per questi soldi non è stata prevista la voce che ne rende possibile la donazione ai cittadini e ai commercianti che con l’alluvione hanno perso tutto. Dall’assessore al bilancio Tommaso Scarnato è stato ricordato però il bando che prevede l’assegnazione dei voucher ai cittadini che devono acquistare di nuovo gli elettrodomestici rovinati con l’acqua e il fango. Ma molto più dibattuti sono stati i punti che riguardano le spese di somma urgenza. Infatti è stato necessario inserire a bilancio i costi del post alluvione, tra cui lavori pubblici, mensa e pasti per le famiglie, sanificazione, soccorsi, costo del personale impiegato al Coc, e tra lavori ordinari e investimenti si arriva a oltre un milione di euro. Una cifra che, per poter essere utilizzata per le cosiddette somme urgenze con risorse comunali, a suo tempo accantonate, ha avuto dalla maggioranza il riconoscimento di legittimità. Delusione per quei cittadini, alcuni dei quali presenti nella sala consiliare, che aspettavano il ripristino di via di Lucciano, escluso dalle spese di somma urgenza perché esiste un percorso alternativo. I lavori sono rimandati tra quelli nella disponibilità del governatore della Regione Eugenio Giani, nominato commissario straordinario per l’emergenza.

Da parte del sindaco Gabriele Romiti c’è stata comunque la rassicurazione che il lavoro sarà fatto entro questa estate. Una scelta che non ha accontentato i consiglieri di opposizione.

"Ci aspettavamo tutti qualcosa di più – hanno commentato ieri Irene Gori e Ennio Canigiani di FdI – ci sarà un lungo periodo di disagi per i cittadini di quella frazione. Il ripristino era stato già richiesto dagli stessi cittadini in una riunione spontanea sabato nell’ufficio del sindaco".

Tra le interrogazioni, quelle presentate dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, sui lavori effettuati dal Consorzio di bonifica Medio Valdarno dopo il 2 novembre sui corsi d’acqua di sua competenza; la quantificazione dei danni subiti dai beni immobili di proprietà e pertinenza comunale e sui torrenti del reticolo minore che nel corso degli anni sono stati "tombati".

Tra le mozioni, quelle del Partito Democratico, Riformisti Per Romiti Sindaco e Siamo Quarrata avente: "Contro l’aumento dell’iva sugli assorbenti pannolini e pannoloni" e il documento programmatico per il futuro del termovalorizzatore di Montale. Daniela Gori