Via dei Bonechi, terre al Comune. L’esproprio del 2006 è definitivo

Passano al Comune i terreni in via dei Bonechi. Con il voto all’ultimo consiglio comunale è stata chiusa una procedura di esproprio che risale al 2006, quando la strada è stata interessata dal progetto di prolungamento con un nuovo ponte sull’Ombrone. "Si tratta di applicare un articolo previsto dalla normativa sugli espropri – ha evidenziato l’assessore alla viabilità e infrastrutture Alessio Bartolomei – che consente di sanare le espropriazioni fatte in maniera irregolare da parte dell’ente locale. Praticamente a suo tempo la procedura di esproprio non era stata completata con la dovuta attenzione e dunque oggi andiamo a concluderla. Parliamo di una casistica che oggi non potrebbe più verificarsi perché nessuna opera viene più iniziata e realizzata se prima non è stato emesso il decreto di esproprio".

A seguire, l’assemblea è passata ad approvare i criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, aggiornati e rivisti. Un passaggio, questo, finalizzato a realizzare, nei prossimi mesi, il riordino del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e degli altri regolamenti espressione dell’autonomia organizzativa del Comune.

Il documento si compone di 20 principi e criteri informatori e 5 punti sulla struttura organizzativa; si fonda sui principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione." Il provvedimento riguarda l’individuazione di criteri e principi che guideranno, poi, all’approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi, mentre il consiglio comunale è chiamato ad approvare appunto i criteri generali", spiega l’assessore all’organizzazione della struttura comunale Margherita Semplici.