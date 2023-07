Via allo screening sanitario Occhi puntati su Vicofaro

Inizierà questa mattina il piano di screening che coinvolgerà tutte le persone che vivono nei locali della parrocchia di Vicofaro, in Santa Maria Maggiore, che da circa cinque anni accoglie giovani migranti. Come abbiamo già spiegato nella nostra edizione di ieri, i controlli hanno lo scopo di verificare l’eventuale diffusione di malattie contagiose all’interno della comunità dopo il ricovero di uno degli ospiti in ospedale nel reparto di malattie infettive. Il piano durerà dai sette ai dieci giorni con la presenza del personale sanitario dell’Asl e delle forze dell’ordine, che garantiranno il tranquillo svolgimento di questo monitoraggio che dovrebbe riguardare almeno 160 persone, tanti dovrebbero essere infatti i giovani presenti a Vicofaro, anche se già da ieri, a quanto pare, diversi si sarebbero già allontanati dalla parrocchia.

Don Massimo Biancalani, che ha sempre dichiarato, in questi cinque anni, che non avrebbe mai lasciato per strada nessuno, ha ribadito con forza la sua determinazione con un breve comunicato diffuso sui social: "Chiaramente non permetterò che nessuno di questi ragazzi poveri vengano dispersi e abbandonati. Andrò a riprenderli in qualsiasi posto si trovino. Nessuno deve rimanere in strada". Don Massimo ha fatto anche un altra comunicazione che riguarda un tema più volte affrontato, quello dell’acqua. E ha annunciato l’allestimento "di una nuova centrale idrica a Vicofaro, tremila litri di acqua sempre disponibili per i nostri ospiti. Due pompe autoclave in linea per spingere l’acqua ai vari piani: 20.000 euro di spesa".

Quanto al monitoraggio sanitario che inizierà questa mattina, nel caso che sia evidenziata una diffusione della malattina infettiva, le autorità procederanno con il cordone sanitario e con il trasferimento nelle strutture di cura delle persone eventualmente contagiate. Qualora invece la situazione risulti circoscritta, si darebbe corso all’ordinanza di sgombero emessa pochi giorni fa dal Comune dove si fa esplicito riferimento alla presenza di "rifiuti, sporcizia, muffe, infiltrazioni, residui di alimenti, ristagni di acque di scarico, escrementi di topo e di volatile", nonché di "spazi esterni utilizzati come orinatoi". Senza contare impianti elettrici non a norma, insufficienti requisiti di aerazione e assenza di dispositivi antincendio.

