Via all’iter per il campo alla "Fedi". Ma solo a metà: progetto diviso. Secondo lotto, risorse da trovare

Con la determina a contrarre pubblicata dalla Provincia, ente proprietario del terreno e della struttura, prende effettivamente il via l’iter per arrivare in tempi rapidi alla cantierizzazione e realizzazione del nuovo campo da calcio a 5 (e non solo) al posto di quello già esistente, ma senza copertura, accanto alla piscina Fedi, in fondo al parcheggio di via Panconi. Di riqualificare l’area, che adesso rientra in un quadro più allargato di cantieri vista la ristrutturazione di palestra e piscina adiacenti, se ne parla da anni e grazie al reperimento dei fondi si potrà, probabilmente, dare definitivamente una casa al Futsal Pistoia, visto che il campo che verrà realizzato, e annesse strutture, rispetterà tutti i crismi per poterci giocare fino alla serie A2 di calcio a 5. Ad onor del vero, però, non tutto è filato (e sta filando) liscio per progettazione e reperimento risorse. Inizialmente, infatti, era stato stimato un costo di 700mila euro ma, per poter rientrare nei vincoli imposti dal Pnrr, si è dovuti scendere ad un quadro economico di "appena" 437.153 euro: di questi, soltanto 291mila arrivano dal piano europeo post-pandemico.

Nel frattempo, però, sono lievitati i costi delle materie prime, facendo risalire la somma a 591mila euro. Così la Provincia si è mossa, andando a reperire un contributo di 300mila euro da parte di fondazione Caript, diventata così il primo finanziatore dell’impianto. Sulla base di questi numeri è poi emersa una ulteriore criticità: con queste risorse si poteva sopperire soltanto ad una parte del progetto che, così, è stato spacchettato in due lotti (A e B), con i 591mila euro che sono interamente dedicati al primo mentre il secondo, ad oggi, non ha copertura finanziaria in attesa di reperire ulteriori risorse da bandi. E senza il lotto B non ci saranno il locale di servizio per gli spogliatoi e relativi impianti di messa in servizio: non cose di poco conto.

Insomma, ad oggi l’iter può partire ma l’impianto potrebbe essere zoppo. Guardando il bicchiere mezzo pieno, però, parliamo di ciò che verrà costruito. Il cronoprogramma parla di durata complessiva del cantiere di 226 giorni e, di questi, 122 per l’esecuzione dei lavori. Per poter rispettare i limiti e le distanze imposte dal regolamento urbanistico vigente, il nuovo campo sarà leggermente traslato rispetto alla disposizione attuale, mentre la copertura sarà fatta con una tensostruttura geodetica, il classico "pallone", con entrambi i lati lunghi che avranno teli scorrevoli che ne permetteranno una migliore climatizzazione nel periodo estivo. La palestra sarà utilizzabile sia dalle scuole che dalle società sportive e diventerebbe la struttura principale per il calcio a 5, ma grazie alle dimensioni 41x25 metri ci si possono prevedere anche attività di basket, basket in carrozzina e volley (soltanto a livello scolastico e non agonistico). A servizio del pubblico, invece, si prevede una tribuna di 50 posti una superficie di dodici metri quadrati per gli spettatori in piedi. Adesso potrà partire la gara d’appalto.

Saverio Melegari