Via ai centri estivi per i bambini. Le iscrizioni entro maggio

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi del comune di Agliana, gestiti dalla Cooperativa sociale "Arca", rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12 di mercoledì 29 maggio, il pagamento entro mercoledì 5 giugno. Le attività per i bambini della scuola primaria (da 6 a 11 anni) si svolgeranno alla scuola primaria Rodari, dal 17 giugno al 30 agosto. In caso di ballottaggio elettorale il servizio non sarà effettuato il 24 giugno. I centri estivi per i bambini in età della scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni) si svolgeranno dal primo luglio al 30 agosto alla scuola dell’infanzia Don Milani di Spedalino. È previsto uno sconto del dieci o del quindici per cento per l’iscrizione del secondo o terzo figlio. E’ possibile scegliere il tempo corto con pranzo, con orario dalle 8 alle 14, oppure tempo lungo con pranzo con orario dalle 8 alle 16. Le settimane saranno attivate con un numero minimo di iscritti. Sarà data priorità di accesso ai residenti ad Agliana. In caso di disponibilità, le iscrizioni per le settimane di agosto saranno riaperte dal 15 al 19 luglio, con scadenza del pagamento entro mercoledì 24 luglio. Si può richiedere la modulistica per l’iscrizione all’indirizzo e-mail [email protected]. Si può ricevere aiuto nella compilazione contattando la referente Cristina Locci, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 18, al 348.7441950. Il progetto prevede giochi e attività all’aperto.

Piera Salvi