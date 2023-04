Via a "De Gusto" I nostri prodotti in... vetrina

"Un’iniziativa nata anche grazie all’impulso dato da ragazzi del circolo. E sulla quale, come amministrazione, puntiamo molto". Parola dell’assessore al turismo Maurizio Bruschi, che ha così anticipato la manifestazione "De Gusto: i sapori del Montalbano", che si terrà a Serravalle il prossimo 25 aprile. Una rassegna eno-gastronomica promossa dall’Associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del circolo Arci Serravalle Paese, che rientra nel quadro dell’"Open week da Leonardo a Pinocchhio 2023". E che promette un’intera giornata all’insegna dei prodotti del territorio. Protagonista indiscusso dell’evento sarà il vino, con la presenza di oltre venti stand che daranno la possibilità ai visitatori di degustare vini e prodotti del Montalbano. Con l’unica significativa eccezione rappresentata da un banco che proporrà vino e cibarie tipiche di Grafenwörth, il paese austriaco gemellato da tempo con Serravalle. Un appuntamento ad ingresso gratuito, che inizierà alle 11 (dopo le celebrazioni previste per la festa della Liberazione, che dovrebbero iniziare alle 9.30) e si protrarrà sino alle 20. Un’offerta di 10 euro garantirà all’utente il diritto ad otto degustazioni enologiche a scelta, con calice-ricordo realizzato per l’evento. Ci saranno mostre guidate alla Rocca e al borgo, passando per musica, tiro con l’arco e incontri. "I collegamenti con Serravalle saranno agevolati da un servizio di navetta, con i bus che partiranno da Masotti – ha concluso Bruschi – una manifestazione che valorizzerà il territorio".

Giovanni Fiorentino