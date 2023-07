"Vi racconto la mia Nannarella" A Felceti l’omaggio alla Magnani

Donna prima ancora che diva. E per questo fragile, ruvida, ‘affamata d’amore’, oltre che animata da un talento e una professionalità tali da consacrarla a ‘mito’. Cinquant’anni che Anna ‘Nannarella’ Magnani se n’è andata e tra i tanti omaggi che certamente arriveranno in questo 2023 ce n’è uno tutto pistoiese ed è quello elaborato dall’attrice e regista Monica Menchi che a teatro porta la sua rilettura della magnifica Magnani, nello spettacolo "Nannarella... Semplicemente divina" in calendario martedì 4 luglio alle 21.30 nel bel contesto dell’anfiteatro di Villa Stonorov (via di Felceti 11) inserito nella rassegna "Notti di stelle" della Fondazione Vivarelli. A cinquant’anni dalla sua scomparsa, lo spettacolo ripercorre gli esordi cinematografici della Magnani attraverso celebri scene dei film, narra le sue vicende amorose (la più celebre con Roberto Rossellini), facendo trapelare la sua immagine di una donna fragile e forte, ‘ruvida’ come molti l’hanno definita, ma profondamente legata alla sua terra, alle sue radici, alla sua famiglia. Lo spettacolo rievoca la grande personalità della Magnani, attraverso il suo successo, la sua professionalità e la sua umanità, la sua fragilità di donna e madre. "Avremmo dovuto andare in scena nel 2020, poi per motivi ormai noti si è dovuto posticipare il debutto – racconta la protagonista e regista Monica Menchi –. Alla fine questo blocco ha giovato alla rappresentazione stessa, consentendomi una gestazione più lunga che ha permesso una caratterizzazione ancora migliore. Posticipare ha inoltre coinciso con il cinquantesimo dalla morte della Magnani. E questo l’ho trovato un buon segno, in qualche modo.

"Il testo comincia parlando dei suoi inizi, dei motivi che che l’hanno indotta a diventare attrice, ‘tra una lacrima di troppo e una carezza di meno’, quasi come se quello fosse il suo riscatto, il suo bisogno di essere amata da tutti – prosegue Menchi –. Un personaggio immenso, che in ‘Nannarella’ cerco di restituire sì nella sua forza, ma anche e soprattutto nella sua fragilità. Lo spettacolo si snoda tra i ricordi di lei, i suoi amori più e meno celebri, le scene dei suoi film più famosi, scanditi dalle canzoni, quelle stesse che lei ha cantato durante la sua vita artistica". Per questo sul palco ci saranno la cantante Antonella Grumelli e il maestro Daniele Biagini al piano, mentre affiancherà Monica Menchi nei panni della bimba di "Bellissima" la piccola Clara Romiti. Per informazioni e per prenotazioni 338.7290938.

l.m.