"Vetro rotto e minacce" Paura al bar di Cireglio

di Francesco Storai

Momenti di tensione al MyBar di Cireglio. Nella tarda serata di domenica, intorno alle undici, tre persone di origine straniera hanno rotto a suon di pugni un vetro interno nei pressi della cassa, dopo aver minacciato il titolare che era al bancone. È lui stesso a raccontare quanto accaduto in quegli attimi concitati. "Sono entrate queste tre persone a fine serata – ricorda Maurizio Sabatini, titolare del bar da più di vent’anni –, subito ho notato che erano un po’ alticce. Hanno chiesto da bere, poi uno di loro ha letteralmente preso una bottiglia di amaro e la voleva bere senza bicchiere, dalla bottiglia. Ho chiesto loro di posarla e di comportarsi bene dentro il bar. Visto che la teneva ancora in mano, ho provato a levargliela. Ne è nata una discussione in cui i toni si sono fatti sempre più aggressivi da parte loro".

In particolare il più agitato dei tre, un ragazzo poco più che ventenne, ha iniziato a minacciare il titolare al bancone, passando poi a prendere a pugni il vetro alla cassa fino a mandarlo in frantumi. "Mi è finita addosso qualche scheggia di vetro – ricorda Maurizio –, ho qualche graffio ma niente di che. Nessuno però aveva mai preso a pugni qualcosa dentro il mio locale, non è stata una bella esperienza. Ho chiamato la polizia e sono subito intervenuti. I tre non sono scappati ma, anzi, sono rimasti nel locale e si sono fatti identificare dagli agenti della polizia. Uno di loro ha detto che mi ripagherà il vetro che hanno sfasciato... ma consentitemi di dubitare fortemente". Un episodio, quello di due sere fa, che ha scosso non poco la tranquilla comunità di Cireglio.

"Avevo nel locale una ventina di persone, tutte si sono spaventate di fronte a questi tre che chiaramente volevano creare problemi. Sono persone che frequentano il paese ultimamente e si stanno facendo riconoscere in negativo – aggiunge Sabatini ancora sotto choc –. Con loro a tanto non erano mai arrivati: è già capitato che bevessero senza pagare o che fossero un po’ aggressivi nei modi, ma non si era mai passati ai fatti, ai pugni. Sono amareggiato e spero che episodi del genere non si ripetano, quanto meno nel mio bar. Rimane, comunque, una certa delusione".