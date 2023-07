Vetrine in giardino sotto le stelle

Una serata all’insegna dello shopping serale, della musica e della gastronomia. Questo è quanto promette "Vetrine in giardino", l’evento organizzato dal Centro commerciale naturale di Casalguidi, Cantagrillo e Ponte Stella (con il sostegno di Confesercenti e del Comune di Serravalle) che si terrà a Casalguidi sabato prossimo 8 luglio. Tra le 19 e le 24, il centro diventerà un "giardino diffuso", con stand e vetrine allestite all’aperto dai negozianti. In Piazza Gramsci, ci sarà la possibilità di acquistare aperitivi, pizza, dolci e prodotti artigianali, mentre alle 21 inizierà uno spettacolo teatrale a cura dell’associazione Dodò. In via Pollacci sarà possibile acquistare anche calzature e giochi per bambini, mentre in via Montalbano verranno proposti articoli cosmetici e tisane (e in via Fratelli Cervi si esibirà la "2.Zero Renato Tribute"). "Quest’anno abbiamo pensato a una formula nuova: i negozi si presenteranno infatti con scenografie create in piccoli giardini e saranno aperti fino alle 24 con saldi, spazi eno-gastronomici, animazione e spettacoli – ha commentato Daniela Di Fini, presidente del Ccn –. Il negozio rappresenta un pezzo importante per l’economia del paese. Anche se in questo momento il lavoro tradizionale del commercio al dettaglio sta soffrendo l’era del cambiamento, crediamo che mantenere un collegamento fra commercianti e cittadini sia importante". Una visione condivisa dall’assessore al commercio Benedetta Vettori (foto): "Un’idea a nostro avviso innovativa per un appuntamento sul quale contiamo molto".

G.F.