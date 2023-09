"No a vestiti inopportuni". Pistoia, al liceo scientifico vietati anche smartphone in aula

Pistoia, 24 settembre 2023 – Nuove regole sull’abbigliamento e sull’uso dei telefonini sono in vigore al Liceo Scientifico di Pistoia. Una integrazione al regolamento di istituto del Liceo stabilisce che studenti, docenti, genitori e personale scolastico sono tenuti a "non indossare abiti inopportuni in un contesto scolastico". In particolare viene prescritto che gli abiti e anche il materiale scolastico non rechino "scritte in qualsiasi lingua, immagini o simboli offensivi e/o lesivi della dignità umana". Le norme regolamentari, approvate dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, valgono "sempre e comunque, per chiunque a qualsiasi titolo sia a scuola, adulti e studenti/studentesse, nelle ore antimeridiane e nel pomeriggio, in presenza o online" durante lezioni, conferenze, esami o anche attività extracurricolari e nei colloqui tra genitori e docenti. Viene poi specificato che dovranno rispettare le prescrizioni "anche le mattinate "a tema", divenute quasi consuetudine negli ultimi anni". Si tratta di una sorta di gioco collettivo, nel quale giorno per giorno, gli studenti scelgono un colore o un tema a cui si ispirano per scegliere l’abbigliamento del giorno successivo. Le eccezioni consentite, dietro espressa autorizzazione dei docenti, sono previste in occasione di "interventi organizzativi o spettacoli". La motivazione alla base delle nuove norme varate dal Liceo Scientifico, è che "la scuola è un ambiente educativo, nonché un luogo istituzionale che merita adeguato rispetto, per cui chiunque ci si rapporti è tenuto a farlo indossando un abbigliamento sobrio e decoroso". Si precisa, nel regolamento, che le norme "non intendono limitare la libertà individuale, bensì richiamare tutti al rispetto del contesto in cui si porta avanti un compito educativo".

Per i casi di infrazioni riguardanti "l’adozione di abbigliamento ritenuto non consono all’ambiente educativo" è prevista la possibilità di "un richiamo verbale" da parte del docente nei riguardi dello studente e in caso di reiterazione, "il coinvolgimento del consiglio di classe che si esprimerà in merito". E’ previsto che le nuove regole siano illustrate ad ogni classe dal docente coordinatore del consiglio di classe.

Una seconda integrazione al regolamento di istituto riguarda l’uso degli smartphone e gli smartwatch che gli studenti dovranno mettere "in un contenitore" quando entrano nell’aula o nei laboratori. I dispositivi elettronici possono essere usati durante la ricreazione. E’ consentito l’uso dello smartphone a scopi didattici durante la lezione. Nel caso in cui uno studente abbia bisogno di contattare la famiglia "per gravi problemi familiari o di salute" sarà il docente "a valutare l’opportunità dell’uso dello smartphone". Le sanzioni saranno trattate secondo il regolamento di disciplina della scuola. Per i docenti il regolamento prevede che "si premureranno di tenere il loro smatphone in modalità silenziosa". Il liceo non si limita però alle proibizioni ma prevede che vengano attivati "percorsi e incontri di informazione rivolti agli studenti sui rischi connessi all’uso continuativo e/o illecito dei dispositivi elettronici".