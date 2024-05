Vespisti Pistoiesi in festa. Dieci anni su due ruote tra amicizia e passione

E’ tempo di grande festa per il gruppo dei Vespisti Pistoiesi che domani festeggerà il proprio decennale di attività con un bell’evento che si svolgerà, nel pomeriggio dalle 16 alle 19, sotto la Galleria Nazionale in via Atto Vannucci. Una occasione di confronto e di vetrina verso la città per questo che era nato come un gruppo di amici accomunati dalla passione per uno dei simboli dell’Italia – e in questo caso anche della Toscana – dei motori come la Vespa Piaggio e che oggi si ritrova ad essere uno dei club più numerosi dell’intero granducato e che smuove decine e decine di famiglie.

Dal 2014 ad oggi i Vespisti Pistoiesi, con in testa il presidente Matteo Diddi e il segretario Franco Parigini, sono sempre stati presenti a tutte le iniziative di beneficenza, di folklore, eventi dedicati alla storia ed alla tradizione della città come gruppo colorato e volenteroso di essere in prima fila per dare il proprio supporto alla riuscita di appuntamenti importanti. Ma l’attività vera, e la gioia incondizionata, dei vespisti è quella di ritrovarsi specialmente la domenica per scendere in strada e partecipare ai numerosi raduni in giro per l’Italia, ipotizzare qualche impresa folle come chi, negli anni, ha raggiunto Capo Nord in sella alla propria due ruote partendo dal centro città ma, anche e soprattutto, la voglia di un sano relax per godersi i panorami di casa nostra a ritmi bassi.

La Galleria Nazionale, per l’occasione, si trasformerà in una mostra statica a cielo aperto con l’arrivo previsto di tanti appassionati anche da fuori città per rendere omaggio al gruppo e passare un pomeriggio in allegria. A tutti i partecipanti sarà offerta una ricca merenda e si svolgeranno, poi, le premiazioni oltre alla consegna di un gadget ricordo per tutti i partecipanti. Al fianco dei Vespisti Pistoiesi, però, ci saranno anche altri "amici" sempre in prima linea come il club delle Fiat 500, il Veteran Car e l’Automobile Club cittadino. "Per noi si tratta di un traguardo molto importante – spiega il segretario, Franco Parigini – e che ci riempie d’orgoglio perché vuol dire che facciamo le cose per bene e le persone ce lo riconoscono: siamo partiti, dieci anni fa, in un gruppo di qualche decina di unità e i soci lo scorso anno sono arrivati al numero record di centoquarantadue. Una grande gioia. La nostra attività è continuativa e adesso ci regaliamo questa festa per passare un momento di felicità tutti quanti insieme".

Saverio Melegari