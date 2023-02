Vespignani: "Bene investire sugli impianti sportivi Ma non si torna indietro dal consumo di nuovo suolo"

"Leggiamo del progetto approvato circa il nuovo impianto sportivo polifunzionale che sorgerà nell’area ex Pallavicini – afferma Iacopo Vespignani, esponente locale del Terzo polo –: la carenza dell’impiantistica sportiva è stata ed è tuttora una costante a cui ci siamo purtroppo abituati, quindi ben venga un intervento che miri a creare una moderna offerta. Avevamo peraltro auspicato interventi risolutori anche per impianti dove si sono spese ingenti risorse pubbliche, come il campo scuola (mancano illuminazione, spogliatoi dignitosi e migliorie alla tribuna) o il pallone di pattinaggio (condensa e problemi a far defluire l’acqua). Ma così non è’ stato. La destinazione sportiva nell’area è stata da tempo prevista e qui c’è da fare i complimenti al sindaco. La scelta è però impattante e irreversibile. In merito a quest’ultimo aspetto, Tomasi ha sempre parlato di ’nessun consumo di (ulteriore) suolo’. Evidentemente è stato stabilito che in altre zone, già urbanizzate e con strutture fatiscenti e che ben si sarebbero prestate allo sport (vedi l’ex annona) si dovesse scegliere per una direzione opposta. Su questo non siamo d’accordo. Senza contare che nella zona dell’ex Pallavicini non ci sono scuole che potrebbero usufruire dell’impianto in orario scolastico. Ci chiediamo infine – conclude – se siano state fatte valutazioni alternative circa l’utilizzo di questi (al momento aleatori) 6,5 milioni di euro, magari ristrutturando gli impianti già esistenti e non sfruttati".