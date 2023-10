"Vescovo Fausto Tardelli: priorità ai fedeli di Pistoia e Pescia"

Il vescovo Fausto Tardelli ha dedicato il suo primo pensiero ai fedeli della Diocesi di Pescia, "affinché – ha dichiarato – non si sentano sminuiti. Io sono chiamato a essere vescovo della Diocesi di Pescia e sento questa responsabilità come pastore proprio di quella Chiesa e quindi farò di tutto affinché l’originalità, la particolarità e la bellezza della Chiesa di Pescia, ricca di fede e di cultura, sia rispettata, valorizzata e incrementata". Monsignor Tardelli ha anche spiegato che intende dedicare il tempo che ha davanti, prima del suo ingresso a Pescia, "a conoscere quella realtà, in tutti i suoi vari aspetti, le potenzialità, le criticità, ma anche ad incontrare i sacerdoti e anche a mantenermi in contatto stretto con il mio predecessore, monsignor Filippini, che è stato nominato contemporaneamente amministratore apostolico della Diocesi, finché non ci sarà il mio ingresso. Sarà anche un tempo di preghiera, per Pescia ma anche per Pistoia, perché è importante che la preghiera ci accompagni in questo ministero, e anche per me affinché possa essere all’altezza di questo compito". Fausto Tardelli è nato a Lucca il

5 gennaio 1951. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1974 e ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia morale all’Accademia Alfonsiana di Roma. Ha svolto vari incarichi pastorali e curiali nell’arcidiocesi di Lucca. Il 6 marzo 2004 è stato nominato vescovo di San Miniato da papa Giovanni Paolo II e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 2 maggio dello stesso anno. Ha guidato la diocesi sanminiatese per dieci anni, fino al 2014. L’8 ottobre 2014 è stato trasferito alla diocesi di Pistoia da papa Francesco, dove ha fatto il suo ingresso l’8 dicembre dello stesso anno, nella solennità dell’Immacolata Concezione.

Patrizio Ceccarelli