Verso un nuovo impianto: "Ma siano garantiti ristori"

"I cittadini e le imprese dei Comuni che hanno il termovalorizzatore sul territorio devono avere uno sconto sostanziale sulla Tari". La richiesta è oggetto di un’osservazione al Piano Regionale dei Rifiuti presentata ufficialmente dal consigliere comunale di centrodestra Alberto Fedi che chiede di modificare la parte relativa ai ristori per i comuni dotati di impianti per i rifiuti. "Il Piano dei Rifiuti attuale – spiega Fedi – negherebbe a Montale qualsiasi ristoro anche nel caso si facesse l’ammodernamento dell’inceneritore. Nel testo attuale i ristori sono previsti solo per i comuni con discariche o impianti senza recupero energetico, ma l’ammodernamento dell’inceneritore lo porterebbe fuori da questa categoria facendolo diventare un impianto a forte recupero energetico e quindi toglierebbe a Montale qualsiasi diritto al ristoro, per questo ho presentato alla Regione una osservazione per cambiare questo punto". L’osservazione di Fedi chiede che siano inseriti negli impianti con diritto di ristoro anche i termovalorizzatori con recupero energetico. Ma non è la sola richiesta del consigliere montalese.

Nel piano regionale sono previsti ristori non solo per i comuni sede di impianti ma anche per i comuni limitrofi "interessati dal disagio provocato dagli impianti". Fedi chiede che invece sia stabilito in modo esplicito che la maggior parte dei ristori, nella misura dell’80%, vadano ai comuni sede di impianto e solo il 20% ai comuni limitrofi. La metà di questi ristori dovrebbe poi, secondo l’osservazione di Fedi, andare alla riduzione della Tari. Il consigliere Fedi risponde poi al Pd di Montale accusandolo di "essersi svegliato tardi" sul tema dei ristori ai comuni sede di impianto. "Sono stupito nel vedere i dirigenti del Pd chiedere i ristori – dice Fedi – quando per anni hanno sempre votato contro le nostre mozioni che dal 2018 chiedevano di destinare una parte cospicua del ristoro ambientale alla riduzione della Tari". Fedi ricorda anche che "il ristoro attualmente percepito dal Comune di Montale di 350 mila euro si deve alla giunta di centrodestra (al governo dal 2009 al 2014 n.d.r.) e che la giunta Pd ne aveva destinati 100mila euro al comune di Agliana prima che tale scelta fosse annullata grazie alla denuncia del centrodestra". Alberto Fedi fa notare che "con l’ammodernamento, l’impianto passerà di categoria e così non avrà più diritto neanche ai ristori che ci sono ora secondo l’attuale piano regionale. Mi chiedo – conclude Fedi – se i dirigenti del Pd sapevano quanto riportato nel nuovo piano dei rifiuti adottato e se hanno anche loro presentato osservazioni al fine di tutelare gli interessi dei montalesi".

Giacomo Bini