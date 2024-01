Verso Pistoiese-Aglianese. Il derby speciale di Benesperi

Pistoiese-Aglianese non può essere una sfida come le altre. Se è vero che la contesa non sarà d’alta classifica come era lecito immaginarsi ad inizio stagione, ciò non toglie che il derby in programma al Melani domenica alle 14.30 possa presentare alcune chiavi di lettura interessanti. Essendo le due formazioni appaiate in classifica a quota 27 punti, un successo proietterebbe la vincente a ridosso dei playoff, mentre un ko condannerebbe la squadra perdente a doversi guardare pericolosamente le spalle. Ci sono poi i tanti ex di turno, passati recentemente dalla sponda arancione a quella neroverde. Prima Francesco Viscomi nella sessione estiva di mercato poi, appena poche settimane fa, Mattia Valentini e Vincenzo Silvestro. E c’è Luca Benesperi, sindaco di Agliana, che non ha mai nascosto il proprio legame nei confronti della Pistoiese, ma che nelle ultime stagioni ha fatto spesso capolino al Bellucci per osservare da vicino l’Aglianese. "Sicuramente sarà una partita strana – commenta il primo cittadino – in quanto entrambe le squadre, seppur per motivi diversi, non stanno rispettando le premesse di inizio anno. Ciò che sta succedendo in orbita arancione è molto spiacevole da qualunque punto di vista la si guardi. Per una piazza come Pistoia dover lottare per evitare l’Eccellenza è una grande delusione, la situazione attuale lascia diverse incognite anche in chiave futura. L’Aglianese invece sta attraversando un momento positivo, anche grazie agli accorgimenti fatti sul mercato. Ormai penso che l’obiettivo della promozione sia da considerare sfumato, credo che Ravenna e San Marino non dilapideranno l’importante margine che hanno nei confronti della formazione guidata da Baiano. Ciò non toglie però che i neroverdi possano comunque fare un campionato importante da qui a maggio, puntando con decisione alla zona playoff".

Nei mesi scorsi si erano create alcune tensioni tra il club neroverde e l’amministrazione comunale, legate alla gestione e alle condizioni del manto del Bellucci. Un allarme però che è rientrato presto nei ranghi, scongiurando l’ipotesi di un trasferimento al Melani da parte dell’Aglianese: "Il nostro obiettivo era assicurare la permanenza in città dei colori neroverdi e ci siamo riusciti – prosegue Benesperi –. È normale che ci possano essere dei confronti, talvolta anche duri, ma l’importante è che tutto si sia risolto per il meglio. Come ho sempre detto e sempre dirò, l’Aglianese è un patrimonio di Agliana ed è lì che deve avere la propria casa".

Un tema, quello degli impianti, da sempre caro all’amministrazione targata Benesperi: "Nei limiti del possibile, cerchiamo di garantire il meglio alle tante realtà di Agliana – conclude il sindaco – e pur avendo commesso degli errori, da parte delle nostre squadre ho spesso riscontrato soddisfazione".

Michele Flori