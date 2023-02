Verso le primarie Pd Fossi scuote Pistoia

"Non possiamo accettare che esistano due Toscane, una più ricca e una più povera. Esiste una Toscana e deve essere solidale, dinamica, ricca di opportunità. In questo senso fa male, molto male, leggere i dati sulla disoccupazione nella provincia di Pistoia". A dirlo è Emiliano Fossi, candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico per la mozione Schlein, che ieri sera è stato ospite al circolo Arci Le Fornaci davanti a una folta platea di cittadini in vista delle primarie aperte del prossimo 26 febbraio, quando gli elettori saranno chiamati alle urne per scegliere i nuovi vertici del Pd. "Bisogna invertire la rotta, bisogna creare le condizioni per riportare le aziende del manifatturiero ad investire nel pistoiese – aggiunge Fossi –, in un lavoro concertato con le parti sociali e le categorie economiche. La destra ha conquistato terreno in questi territori, soffiando sullo sgretolarsi delle certezze e sulle paure. Mi impegnerò assieme ai sindaci e agli altri rappresentanti istituzionali democratici del territorio per farlo – conclude – e dare maggiore fiducia alle nuove generazioni di pistoiesi". "Fossi è il candidato ideale per una nuova speranza a Pistoia e in Toscana – spiegano dal comitato – occorre rilanciare il partito, farlo tornare ad essere credibile agli occhi dei tanti che oggi lo osservano con diffidenza. Parte da noi il percorso per la costruzione di un nuovo Pd, che metta al centro lavoro, diritti e ambiente".

albe