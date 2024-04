Verso le amministrative. Ambra Torresi si candida . E dice no alla violenza

Trent’anni a maggio, avvocato, Ambra Torresi è attiva in politica fin da giovanissima, alle spalle una breve esperienza da assessore con deleghe a scuola, associazioni, cultura, gemellaggi e pari opportunità. E’ stata presentata ufficialmente ieri la sua candidatura a sindaco per la lista civica Agliana al Centro. Una lista trasversale che riunisce sotto un unico simbolo persone di varie ideologie, forze civiche e associazioni. Nel simbolo c’è una bilancia a dimostrare gli scopi principali della nuova lista civica: giustizia, moderazione, equilibrio. Già tracciate le linee del programma: "Tra i nostri principali obiettivi – ha annunciato Torresi – c’è l’attenzione alla violenza di genere, con maggiore sensibilizzazione e collaborazione con i servizi sociali del Comune per le attività del centro antiviolenza Aiutodonna. Serve accoglienza, aiuto psicologico, garanzia della privacy, prevenzione, lavoro di rete. Puntiamo anche ad attivare un “Alzheimer caffè“, un centro dove le persone che hanno i loro cari affetti da questa patologia possano trovare risposte". Tra gli altri obiettivi, quello di ricreare una rete tra pubblica amministrazione e cittadini, favorire il rinascere di luoghi di aggregazione, come discoteche e pub, "perché Agliana non sia solo un dormitorio", la cura dei cimiteri. Sul futuro del termovalorizzatore, Agliana al Centro è per l’ammodernamento, con le migliori tecnologie e con un nuovo studio sulla raccolta dei rifiuti differenziati. "Ma è giusto garantire ristori anche ad Agliana – afferma Torresi – magari con un abbattimento significativo della Tari". Tante le persone presenti ieri mattina al civico 37 di piazza IV Novembre, sede della nuova lista civica. Tanti gli applausi e gli incoraggiamenti per Torresi e tanti anche i volti noti: dall’ex vice sindaco Federico Ferretti Giovannelli, al referente di Italia viva della piana Lorenzo Romiti, il capogruppo di Agliana civica Silvio Buono, il referente Udc Pistoia e piana Massimo Zucchelli. Ma non ci sono simboli di altri partiti.

"Ambra va sostenuta – ha detto Lorenzo Romiti –. Attorno al suo nome si riuniscono persone moderate e riformiste, che possono occupare uno spazio al centro". Buono ha aggiunto: "Con Ambra da circa un anno parliamo di progetti per Agliana. Siamo pronti ad ascoltare i cittadini, la politica si fa per servire il paese. Siamo umili ma vogliamo offrire un’alternativa valida. Faremo una campagna elettorale differente, con eventi mirati sul nostro progetto". Zucchelli che ha una lunga militanza politica, anche in liste civiche: "Sono convinto che quando una strada è giusta la si deve percorrere anche se è scomoda, ma restando fedeli agli ideali, valorizzando l’equilibrio, equità e uguaglianza". Nella storia del comune di Agliana, nato nel 1913, Ambra Torresi è la terza donna candidata a sindaco. La prima, Lina Ercolini, nel 1995, della lista civica Noi per Agliana, venne eletta consigliera. La seconda, Eleanna Ciampolini, sindaco dal 2009 al 2014: è stata l’unica donna sindaco di Agliana.

Piera Salvi