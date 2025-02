Verso la nuova residenza per anziani. Partite le lettere per gli espropri

SERRAVALLE"Sono partite le lettere di esproprio indirizzate ai proprietari degli appezzamenti che serviranno per allargare la strada d’accesso alla futura rsa. Il progetto va avanti". Lo ha detto il vice-sindaco Alessio Gargini, facendo il punto sullo stato d’avanzamento dell’iter e focalizzandosi su via Castel dei Biagini. Una strada oggetto mesi fa di discussione in consiglio comunale: il consigliere di Uniti per Serravalle, Federico Gorbi, aveva fatto presente come i residenti avessero lamentato criticità riguardanti il dissesto del manto stradale, la caduta di rami secchi dal bosco e piccoli smottamenti perlopiù causati negli scorsi mesi dalle precipitazioni. E chiedevano una maggior attenzione da parte dell’amministrazione. La giunta di Piero Lunardi (foto) ricordò come via Castel dei Biagini sia parte integrante del progetto che culminerà con la residenza per anziani, per un progetto inizialmente proposta dal gruppo Carron e poi passato ad altra società. E che per questo motivo il margine di manovra è limitato per il Comune che, tuttavia, è intervenuto e è pronto a intervenire in caso di necessità.

Nei piani c’è anche l’ampliamento e la riqualificazione della via, che consentirà l’accesso alla struttura. Il Comune ha intanto avviato, come si evince da un atti amministrativo di due giorni fa, "il procedimento per l’esproprio delle aree interessate dall’allargamento della sede stradale del tratto di via Castel dei Biagini dall’intersezione con la SP27, via di San Giusto, al lotto dove si attesterà l’accesso alla nuova Rsa". Si tratta di un lavoro che dovrà garantire la percorrenza a doppio senso di marcia e i livelli minimi di servizio e di sicurezza stradale e per raggiungere la nuova costruzione in progetto. A completare il lotto sarà un posteggio nel quale è prevista la piantumazione di almeno 26 esemplari di essenze arboree con collocazione da definire nel progetto esecutivo in accordo con gli uffici tecnici comunali (stando perlomeno all’ultima bozza di convenzione che portava la firma della società milanese Namira). L’intenzione del Comune è quella di completare i passaggi di propria competenza nel minor tempo possibile, in modo da mettere in condizione l’impresa di far partire i lavori la prossima estate.

Giovanni Fiorentino