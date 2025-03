Verso la giornata internazionale della donna. Via alla maratona di eventi e appuntamenti

Il teatro, le letture, l’arte, le commemorazioni: marzo si dedica integralmente alle donne, come ogni mese dell’anno dovrebbe, questo ancor di più. Il calendario è fitto e mette insieme eventi organizzati dagli assessorati alle Politiche culturali e Pari opportunità del Comune di Pistoia, in collaborazione con Cudir e associazioni del territorio. S’inizia venerdì 7 marzo (ore 17) alla Biblioteca San Giorgio con un libro, "Io, Beatrice Cenci. Una ragazza romana" di Nicoletta Manetti, che verrà presentato in dialogo con Jacopo Chiostri e letture di Elisabetta Santini. Sabato 8 marzo, Giornata Internazionale della donna, piazza della Resistenza sarà il teatro della commemorazione (ore 11) in memoria della Feb femminile (Força Expedicionária Brasileira) curata da Cudir Pistoia e associazione Linea Gotica Pistoiese, mentre domenica 9 marzo (ore 16) il teatro è quello "vero", il Piccolo Bolognini con la messa in scena di "Vi racconto Madame Curie" con Gaia De Laurentiis e Riccardo Bàrbera (voci narranti), Laura Manzini al pianoforte. Un’occasione per conoscere la vita della prima donna Premio Nobel e gli intrecci della sua famiglia, così costellata da prestigiosi riconoscimenti (andati al marito Pierre, alla figlia Irène e persino a sua madre).

La programmazione che guarda alle donne punta poi direttamente al 16 marzo (dalle 9 alle 19), data clou per l’associazione Viva Vittoria Pistoia che ricoprirà piazza del Duomo coi frutti di tanta solidarietà e amicizia: le migliaia di coperte colorate realizzate a mano da diverse realtà sul territorio per testimoniare vicinanza alle donne vittime di violenza. Le coperte esposte saranno oggetto di una raccolta fondi il cui ricavato sarà totalmente devoluto al Centro Antiviolenza Aiutodonna della Società della Salute Pistoiese per la realizzazione del progetto "La valigia delle possibilità" con lo scopo di sostenere progetti volti ad aiutare le donne.

Dallo stesso giorno e fino al 28 marzo l’atrio del Palazzo comunale ospiterà la mostra fotografica "Esposizione", collaterale all’evento del 16 marzo con fotografie e ritratti delle persone che hanno dato vita alla grande opera relazionale. Saranno esposte anche alcune delle coperte realizzate al fine di amplificare e diffondere ulteriormente i valori espressi dall’iniziativa. La mostra è a cura di Associazione Anteas Pistoia e C&TL Caripit Aps, a favore del Centro Antiviolenza Aiutodonna della Società della Salute Pistoiese. Con l’adesione della Società della Salute Pistoiese e la compartecipazione del Comune di Pistoia.

La maratona prosegue il 20 marzo (ore 17) nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio con la conferenza "Guido Gozzano e i suoi personaggi femminili" di Ilaria Minghetti, letture di Elisabetta Santini e il 29 marzo (ore 18) al Pantheon degli Uomini Illustri con una lettura scenica di Dora Donarelli tratta dal libro "Marianna de Leyva. I segreti tormenti della Monaca di Monza" di Alba Gaetana Avarello. Le musiche dal vivo saranno eseguite da Luca Magni al flauto e Viktor Righetti al violoncello.

linda meoni