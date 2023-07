Verde urbano cercasi "Stop cementificazione"

C’è bisogno di pensare e progettare le nostre città dando al verde un ruolo diverso da quello marginale ed estetico, in quanto elemento fondamentale per la nostra vita: "proteggendo le piante, proteggiamo noi stessi e il futuro dei nostri figli". È la linea di pensiero di Stefano Boeri, architetto di fama mondiale e ideatore della cosiddetta "Green Obsession", una linea di pensiero sempre più in evidenza negli ultimi anni, specie nei momenti dove il clima manifesta pesantemente i suoi forti cambiamenti. Come negli ultimi, drammatici, giorni.

Ed è su questa lunghezza d’onda che s’inserisce la riflessione di Tina Nuti, capogruppo di opposizione dei Civici e Riformisti: "Legambiente, al contrario del ministro all’Ambiente, crede ai cambiamenti climatici e mette in guardia sulla loro forte accelerazione – attacca la consigliera comunale pistoiese –. Il report Istat relativo al verde urbano riporta Pistoia, la città del verde che esporta piante apprezzate ovunque, al settimo posto nell’elenco delle dieci città capoluogo toscane per i metri quadri di verde urbano ad ogni cittadino: oltre 10 punti al di sotto della vicina Prato. Settimo posto anche per il numero di alberi ogni 100 abitanti".

Nuti specifica che sia Legambiente che il Cnr concordano sulla immediata necessità di aumentare il verde urbano per abbassare il caldo reale di 3-4 gradi e per contenere le polveri inquinanti tramite i cespugli lungo le strade. "E invece, a Pistoia, nella zona di Vicofaro saranno costruite due residenze per anziani, cementificando oltre 5300 metri quadri, invece di recuperare strutture già esistenti – spiega –, mentre il giardino previsto dal progetto sarà un ’contentino’ rispetto a quello che poteva essere realizzato. Un peccato, perché un’oasi verde produce effetti benefici oltre i 100 metri di distanza".

Non solo. "Parliamo dei 7000 metri quadrati su cui sarà costruito il palazzetto polifunzionale dell’area ex Pallavicini, previsto dalla Giunta per il costo di 16 milioni – aggiunge –. Potevano essere pensate altre soluzioni meno invasive e con più verde, visto che quell’area soffre importanti flussi di traffico".

Ultimo aspetto il progetto Pnrr di San Lorenzo che "non aggiunge niente di verde all’esistente: previsto solo un cambio di alberature, i parcheggi resteranno parcheggi e nella Piazza lastricata resteranno i posti auto. Poteva essere l’occasione per soluzioni di parcheggio innovative, realizzare un’altra area verde con nuove piantumazioni per garantire una migliore qualità della vita e fare davvero della rigenerazione, non solo a parole". Insomma, un quadro non troppo incoraggiante per il verde urbano: "Mentre le città toscane si stanno organizzando per migliorare le condizioni di vita dei loro cittadini, il Comune di Pistoia dà permessi a costruire, consuma suolo, restando fermo sulla pianificazione – conclude Nuti –. La città sempre più calda e soffocante spero che non accetti tutto perché già deciso. Pistoia ha bisogno di respirare".

