Verde pubblico e lavori: "Verso il tavolo unitario"

Una richiesta di accesso agli atti che servirà a fare chiarezza. Intanto Legambiente continua a portare avanti le sue battaglie. In tema di pianificazione del verde. "A Pistoia manca dal 2021", spiega una nota. In tema di tutela di conservazione del patrimonio arboreo: "perché il verde pubblico va tratto come un’infrastruttura e non come un’istallazione estetica". In tema di partecipazione: "Le città sono comunità, e ogni cittadino ha il diritto di partecipare alle decisioni che influenzano l’ambiente". "Il 6 marzo – prosegue la nota – abbiamo avuto un timido segnale di apertura durante un incontro con l’amministrazione comunale, la quale ha espresso verbalmente la disponibilità a istituire un tavolo permanente di dibattito e co-progettazione relativo alla gestione del verde pubblico. ma al momento aspettiamo ancora evidenze concrete della sua realizzazione".