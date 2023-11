Venturi (Fdi): "Tagli anche a San Marcello, ma si poteva intervenire"

Non si fermano le contestazioni per la gestione del Trasporto Pubblico Locale. La rappresentanza montana di Fratelli d’Italia ha quindi deciso di prendere posizione: "Sono passate appena due settimane dall’entrata in vigore del famigerato "T2" – scrive Chiara Venturi, consigliere di minoranza nell’assise comunale di San Marcello Piteglio - ed i disagi denunciati sono riscontrati in ogni zona della provincia di Pistoia ed il nostro Comune non è stato certo risparmiato da tagli e rimodulazioni degli orari, peraltro non segnalati nemmeno alle fermate. Da mesi ormai il gruppo Prospettiva Futuro con la Consigliera di FdI Chiara Venturi, come portavoce in sintonia con i suoi colleghi consiglieri, si fa carico, con interrogazioni ed interpellanze ed ascoltando ed accompagnando alcune mamme ad incontri col Comune, del problema del taglio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale chiedendo a più riprese ulteriori informazioni riguardanti il nuovo progetto di Autolinee Toscane per le corse sui nostri territori. L’ultima interpellanza – conclude la nota della Venturi - doveva essere discussa già nel consiglio comunale del 30 ottobre poi rimandato causa maltempo ma grazie a questo rinvio abbiamo avuto modo di approfondire e sapere che il bando regionale ed il relativo contratto di appalto tra Regione e AT prevedeva che per i primi due anni AT si impegnava a mantenere le corse esistenti per poi rimodulare le stesse ed inoltre la Regione avrebbe aiutato i comuni attraverso un bando (scadenza luglio 2023) finanziando per il 50 % i costi per poter reinserire alcune corse ed in tutto ciò le province dovevano fare da cardine! Cioè le province avrebbero potuto indire una gara, una volta scaduti i due anni e verificate le corse e gli orari eventualmente tagliati dal soggetto aggiudicatario".

Andrea Nannini