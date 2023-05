Ventenne ai domiciliari, spaccia da casa. Arrestato dai carabinieri

Pistoia, 6 maggio 2023 – Già agli arresti domiciliari, ha iniziato a spacciare direttamente da casa. Un mercatino della droga che non è sfuggito ai carabinieri grazie alla denuncia della madre del 21enne, condannato proprio per reati in materia di stupefacenti. I militari di Pistoia hanno quindi arrestato un 21enne del luogo con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti su richiesta della madre del giovane, una donna di 51 anni, esasperata dal comportamento del figlio, il quale poco prima aveva messo a soqquadro la propria camera.

Al loro arrivo i militari hanno trovato il 21enne insieme alla fidanzata nella stanza, con i mobili rotti e vestiti e oggetti sparsi per terra in modo confusionario, mentre sul comodino c'erano i resti di una recente assunzione di stupefacenti: cucchiai, carta stagnola, pipette. Insospettiti dalla situazione, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale ma il 21enne in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuto all'uso di sostanze stupefacenti, li avrebbe spintonati e strattonati, prima di essere definitivamente bloccato.

La perquisizione ha consentito di trovare in un mobile e di una borsa sportiva: 683 grammi di stupefacente del tipo hashish, 50 grammi di cocaina mista a sostanza da taglio, due bilancini di precisione, sette telefoni cellulari e vario materiale da taglio. Il 21enne, su disposizione del magistrato di turno, è stato portato nel carcere di Pistoia.