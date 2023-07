Venerdì torna la "Notturna"

Venerdì 28 luglio nell’ambito della festa di San Jacopo si disputerà con partenza e arrivo da piazza del Duomo di Pistoia l’ottava edizione della "Notturna di San Jacopo", manifestazione podistica competitiva di 9 km attraverso le strade e vicoli della città di Pistoia, mentre per i partecipanti alla ludico motoria sono stati apprestati due percorsi ,uno di 6 km e uno di 3 km, anche questi per le strade della città. Il percorso della gara competitiva è lungo 3 km e dovrà essere ripetuto per tre volte, mentre i concorrenti della ludico-motoria percorreranno la loro distanza a piacimento. Le iscrizioni alla gara devono essere inviate entro la giornata odierna a Winning Time. La quota iscrizione alla gara e di 8 euro per i tesserati alla Uisp e di 10 euro per i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) e altri enti di promozione sportiva nazionale. Ci sono anche altri punti d’iscrizione, presso "Mondo Corsa’’ e Gruppo Podistico Cai Pistoia. Pacco gara garantito per tutti gli iscritti. Quanto ai premi, saranno premiati 25 uomini assoluti, 15 donne assolute,15 uomini veterani, 5 donne veterane, 10 veterani uomini argento, 5 veterani uomini oro e 10 società con maggior numero di iscritti. Per informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected]