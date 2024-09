Venduta la storica azienda Polli. Maggioranza a Usa Platinum Equity: "Espansione internazionale"

E dopo la Grotta Giusti, un’altra eccellenza di Monsummano è stata venduta a una multinazionale americana. Si tratta delle storica azienda Polli, che è stata acquisita dalla Platinum Equity, un fondo statunitense che rileverà, secondo quanto già annunciato dal Sole 24 Ore e da altre riviste di settore, una quota di maggioranza del gruppo Polli. Al momento da parte di Manuela Polli e del padre Marco, presidente del settore alimentare di Confindustria Pistoia, rimane uno stretto riserbo in attesa di una presa di posizione pubblica che sarà resa nota nelle prossime ore. Dunque dopo 150 anni di impresa familiare, il gruppo, della cui direzione fa parte anche l’amministratore Marco Fraccaroli, manterrà circa il 20% delle quote mentre il 50% sarà acquisito dalla Platinum Equity, una società di investimenti di private equity californiana fondata dal miliardario ebreo americano sessantenne Tom Gores nel 1995, con sede a Beverly Hills. Intanto la consigliera delegata Manuela Polli avrebbe dichiarato al Sole24 Ore: "La storia di Polli è caratterizzata da una costante crescita in termini di risultati. Platinum è un partner importante e insieme porteremo il gruppo a una nuova dimensione di leadership globale. L’importante percorso sarà guidato dalla volontà di continuare a soddisfare i nostri clienti, nel segno della innovazione e della sostenibilità, mantenendo il rapporto con tutti gli stakeholder, che potranno continuare a interfacciarsi con lo stesso management". Addio dunque a quella conduzione familiare di cui Polli padre e figlia avevano fatto un tratto distintivo e bandiera della loro forza? Come non si specifica, al momento, se nelle tavole delle famiglie i prodotti a marchio Polli cambieranno o meno. Fondata nel 1850 da Fausto Polli a Milano come piccola bottega, gli affari si espandono e dopo la guerra, Giuseppe Polli, nipote di Fausto, rileva un vecchio sito industriale dI proprietà della famiglia dei principi Borghese adibito alla produzione di carni in scatola a Monsummano Terme e fonda il primo stabilimento Polli. Dopo diverse acquisizioni di altri stabilimenti alimentari in Italia e con la presenza di stabilimenti anche all’estero, Polli non rinuncia mai alla fabbrica più antica di Monsummano, dove una decina di anni fa si è allargata costruendo anche il magazzino di stoccaggio per il nord Europa. Legata come azienda familiare dal territorio da sempre, Polli inaugurò circa un anno fa un parco verde attrezzato per i bambini fino a 6 anni dei dipendenti e non solo loro adiacente al parco Orzali.

Arianna Fisicaro