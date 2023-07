Variazioni del bilancio previsionale Disco verde dal consiglio comunale

Il consiglio comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri, assestamento e variazioni del bilancio di previsione armonizzato 2023-2025 con 20 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Ale Tomasi Sindaco, Centristi Forza Italia, Amo Pistoia e Lega), 10 contrari (Partito Democratico, Pistoia Ecologista Progressista, Civici Riformisti) e nessun astenuto. Il provvedimento è stato presentato dall’assessore al bilancio Margherita Semplici. "Abbiamo approvato il bilancio di previsione a metà febbraio 2023 – ha ricordato Semplici – e da allora vi sono stati cambiamenti abbastanza marginali. Sul fronte della parte corrente, al netto dei contributi e avanzi accantonati, la variazione ammonta a 853.000 euro: una cifra non particolarmente incisiva rispetto al bilancio del Comune di oltre 90 milioni di euro".

Sulla tenuta del bilancio del Comune: "L’elemento che si può riscontrare in questo provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio – evidenzia l’assessore – è una sostanziale tenuta del bilancio del nostro Comune rispetto alle previsioni. Si partiva da una serie di difficoltà legate ad alcune incertezze sul Piano economico finanziario, in particolare per i dubbi legati all’aumento di alcune materie prime e del costo delle utenze energetiche: invece a distanza di quasi 5 mesi dall’approvazione, il bilancio non ha molte necessità di rettifica". Questi i dettagli: "Le entrate extra tributarie di rilievo per 273.000 euro – spiega Semplici – derivano da un aumento dei proventi per campi sportivi, stadio, palestre e Palazzetto dello sport grazie a un ritorno delle attività alla fase pre-covid. Ammontano invece a 75.540 i canoni arretrati del servizio idrico integrato per adeguamenti delle rivalutazioni rispetto alle annualità precedenti il 31 dicembre 2021 e a 77.460 euro alcuni rimborsi per il personale comandato".

Capitolo spese: "Anche le variazioni delle spese sono modeste – sottolinea –. 90.000 euro riguardano la manutenzione scolastica che trova un tempismo perfetto in questa parte dell’anno, a scuole chiuse. Maggiori risorse sono state investite per il passaggio in cloud della posta elettronica e per gli incarichi legali esterni per seguire una serie di citazioni in giudizio per vari contenziosi in materie specifiche. Aumentano anche le spese per le biblioteche, in particolare 30.000 euro serviranno per lo svuotamento di materiale archivistico piuttosto voluminoso che si trova nelle ex scuole Leopoldine che saranno acquistate dal Ministero della cultura. Ci sono poi maggiori esborsi necessari per la refezione scolastica per 150.000 euro, mentre 70.000 euro occorrono alla Polizia Municipale per le spese di invio verbali legati a un incremento nel numero degli stessi, voce che poi sarà rimborsata dall’incasso delle multe. Inoltre occorrono 10.000 euro per la manutenzione delle aree ludiche e 10.000 euro per interventi su aree a verde".

red.pt