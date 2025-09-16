Vannucci traccia la strada: "Serve un protocollo d’intesa"

Una delle prime uscite ufficiali dopo l’insediamento come presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani per Vannino Vannucci è stata l’occasione per ospitare, in casa propria al "Nursery Campus", l’assessora regionale all’agricoltura Stefania Saccardi e altri rappresentanti delle istituzioni, oltre al Distretto, per iniziare a tracciare la strada per un nuovo protocollo d’intesa fra queste tre parti affinché il settore vivaistico sia sempre più centrale nell’economia toscana, pronto con una nuova e più efficiente comunicazione a farsi conoscere all’esterno per affrontare le sfide mondiali. "Ci fa molto piacere la presenza dell’assessora Saccardi che ha visitato alcune importanti aziende del territorio – dice Vannino Vannucci, presidente Avi – ma soprattutto per andare a realizzare un protocollo d’intesa con la Regione Toscana che vorremmo firmare a breve del quale stiamo parlando da un paio di mesi: sono già stati fatti incontri propedeutici per rafforzare la collaborazione grazie anche al nuovo consiglio, e con l’aiuto di Nicolò Begliomini, per far diventare Avi il riferimento del settore in città. La Regione ha bisogno di un attore del genere e, visto che l’associazione è trasversale, vorremmo rafforzare l’immagine e la comunicazione per quel che rappresenta dal punto di vista economico per la Toscana e poi per ciò che è il vivaismo a livello internazionale".

Una mossa sicuramente indispensabile, soprattutto alla luce delle ultime stime sull’export che hanno riportato il comparto ai valori pre-Covid, cancellando quasi del tutto il boom che si era visto fra il 2020 e il 2021, con la differenza di avere spese e costi delle materie prime ben più alti del passato. "I numeri sono quelli del 2019 - conclude Vannucci - anche se ritengo che il vivaismo resta tranquillo e sano pur sapendo che le richieste si contraggono: ci sono problemi economici in tutti i Paesi a causa di maggiori ristrettezze e, considerando che i mercati di riferimento per il nostro vivaismo sono Francia e Gran Bretagna, si capisce come ci sia da investire tanto e bene per il futuro".

S.M.