Vannacci fa il pienone: "La sicurezza al centro"

La Toscana è una regione contendibile, nonostante i pronostici e i sondaggi che la vedono saldamente in mano alla sinistra. A lanciare la sfida, a meno di un mese dalle elezioni regionali, è il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci. Intervenuto a Pistoia, accolto da un bagno di folla, per presentare la lista locale, Vannacci ha espresso fiducia in una svolta storica per la regione. "La Toscana è governata dalla sinistra da settant’anni - ha dichiarato Vannacci -. È il momento che i toscani provino un cambiamento, anche perché non possiamo certo dire che questi settant’anni siano stati floridi. Ci sono elezioni più difficili e altre più abbordabili: la Toscana e l’Emilia sono due roccaforti storiche della sinistra, ma a mio avviso sono contendibili". Secondo il vicesegretario, il centrodestra avrebbe potuto approcciare la campagna elettorale con maggiore anticipo, ma la Lega è pronta a giocare un ruolo cruciale. "La Lega è uno dei partiti della coalizione di centrodestra che è forte e presente sul territorio, e lotterà per vincere in Toscana".

Poi Vannacci punta il dito su un suo cavallo di battaglia. "La sicurezza – ha sottolineato Vannacci - è la funzione delle funzioni. Senza sicurezza, non c’è sanità, non c’è scuola, non c’è ricerca, non c’è economia. Oggi in Toscana i cittadini non si sentono più liberi di mandare i figli a scuola o le figlie a passeggio la sera". Il vicesegretario ha inoltre criticato la giunta regionale per il rifiuto di istituire un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), collegando direttamente il problema della sicurezza all’immigrazione clandestina. "Vogliamo una Toscana in cui, come un tempo, si possa dormire con la chiave inserita nella toppa, senza la paura che un malintenzionato entri in casa. I cittadini non devono barricarsi dietro portoni blindati e inferriate, ma devono poter frequentare giardini, stazioni e strade a qualsiasi ora".

La lista locale della Lega è composta da Silvia Pellegrini (capolista e ’vannacciana’ della prima ora), Alessio Bartolomei, Cinzia Cerdini, Giovanni Testai, Katia Gherardi e Giancarlo Noci. Pellegrini, imprenditrice nel campo della ristorazione, è entrata nella Lega nel 2015, quando è stata candidata al Comune di Agliana, mentre nel 2022 si è candidata a Pistoia. "Se sarò eletta – afferma - mi batterò affinché sia tolto il reddito di cittadinanza, perché con il reddito di cittadinanza stiamo togliendo dignità e futuro ai nostri giovani. Lo dico da mamma di tre figli. Diamo ai giovani il messaggio sbagliato: che si può vivere senza fare niente. Dobbiamo invece darci da fare per creare posti di lavoro e impegnarci di più nella formazione", ha concluso.

Patrizio Ceccarelli