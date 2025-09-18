Vandalizzato il murale per Vezzani: "Un atto vile, manca il rispetto"

Ci sono indignazione e tristezza, in città, dopo la scoperta dell’atto vandalico cui è stata soggetta l’opera che, solo poche settimane fa, alla vigilia del Palio, era stata svelata, sull’angolo fra via Cavour e vicolo della Croce. Il Rione Santa Maria aveva fatto posizionare un murale per ricordare Stefano Vezzani, scomparso non ancora 50enne poco più di 4 anni fa. Sullo sfondo della Chiesa Cattedrale, contornata dalle bandiere biancorosse del Rione, la sagoma stilizzata dell’ex presidente esultante dopo il successo nel Palio del 2015. Qualche scriteriato vandalo ha staccato l’adesivo che raffigura Vezzani, andandolo ad attaccare sul retro di un cartello stradale, a pochi metri di distanza. Un gesto stupido e offensivo, ancora di più se si pensa che in zona sono molte le telecamere di videosorveglianza, e i colpevoli potrebbero essere facilmente riconosciuti e identificati. Primo a segnalare quanto accaduto, il consigliere comunale Giacomo Melosi, fra i più attivi figuranti del Rione Ferraia, che ha definito il gesto "tanto irrispettoso quanto offensivo, sia nei riguardi di una persona che ha dato tutto per il proprio rione, sia nei confronti di tutto il Santa Maria e della sua famiglia". Parlando dei vandali, ha aggiunto "mi auguro vengano individuati e possa essere trovato il modo giusto per fargli capire cosa voglia dire rispetto". "Quando penso che lo squallore abbia raggiunto il livello più basso, mi tocca ricredermi- commenta, arrabbiata, l’ex assessore Barbara Vittiman, rivolgendosi allo sconosciuto autore del gesto -non sarai mai un uomo perbene, come invece lo è stato, per tutti noi che gli abbiamo voluto bene, Stefano". Anche il vice sindaco Luca Tridente esprime vicinanza a famiglia e Rione: "la sparizione dell’adesivo dedicato alla memoria di Stefano Vezzani non può in alcun modo essere derubricata a una semplice ragazzata- dichiara -È un gesto grave, irrispettoso, che colpisce la memoria di una persona cara e il sentimento di un’intera comunità. La memoria e il rispetto non sono valori negoziabili: vanno tutelati e difesi sempre". Emanuele Cutsodontis