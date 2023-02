Vandali accaniti sulla panchina arcobaleno

Panchina arcobaleno completamente imbrattata nella notte tra venerdì e sabato. Ieri mattina è apparsa con vernice nera sui colori rainbow e anche sulla targa, dove è scritto: "Per la lotta all’omolesbobitransfobia". Nonostante la presenza di telecamere, è la terza volta in due settimane che viene vandalizzata la panchina simbolo di una società inclusiva, inaugurata il 28 gennaio nell’area del supermercato Coop di Agliana, su iniziativa della sezione soci Coop di Agliana, Arcigay Prato Pistoia L’Asterisco e l’associazione PortAperta. "A seguito del terzo atto vandalico alla panchina rainbow di Agliana – fanno sapere da Arcigay Prato Pistoia L’Asterisco –, come associazione presenteremo regolare denuncia agli organi competenti. Provvederemo presto al ripristino". Interviene di nuovo il deputato Pd Marco Furfaro, aglianese, come già aveva fatto per gli episodi precedenti: "Aver imbrattato per la terza volta in pochi giorni la panchina arcobaleno dimostra l’esatta necessità di quella panchina – afferma Furfaro –. Continueremo a dipingerla tutte le volte che sarà necessario e lo faremo, noi sì, alla luce del sole e non al buio, di notte. Perché le persone Lgbtqi+, al contrario degli omofobi, non devono vergognarsi di nulla né nascondersi. Per ogni targa rimossa, ne metteremo un’altra. Per ogni panchina imbrattata di...