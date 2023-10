Valorizzazione stazioni Porrettana: Pistoia, via alla gestione

Dopo un iter intrapreso circa due anni fa per la valorizzazione dei locali posti all’interno dei fabbricati viaggiatori delle stazioni lungo la ferrovia Porrettana di Pracchia, Sammommè, Castagno e Piteccio, adesso siamo arrivati al punto di svolta e l’avvio effettivo della gestione affidata a privati per far rivivere in maniera importante, sia a livello turistico che come presidio per chi ogni giorno usufruisce del treno, questi locali. Una strada intrapresa, con forza, dal Comune di Pistoia che ha aperto al comodato d’uso gratuito per stanze e locali che potranno essere riadattati e mantenuti da chi ha risposto alla manifestazione d’interesse. Nel frattempo, dopo la stipula dell’accordo fra l’amministrazione e Rfi, quest’ultima – in quanto proprietaria degli immobili – ha provveduto alla regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione necessari e la certificazione degli impianti. Pertanto, con questo ulteriore passaggio il Comune può dare il primo contributo relativo al 2023 alle varie realtà che si sono aggiudicate gli spazi: Intrecci Cooperativa sociale per Pracchia, Gruppo Federmodellistico pistoiese "La Porrettana" per Piteccio, Pro Loco di Sammommè e di Castagno per le altre due rispettive stazioni.

Dal 1° gennaio del prossimo anno, invece, si andrà a regime con somme già stanziate e messe a bilancio per 2024 e 2025 (17.600 euro ogni dodici mesi) e così divise: 6.800 euro all’anno per Intrecci Cooperativa sociale su Pracchia, 4.950 al gruppo di Federmodellismo per Piteccio, 3.450 euro per la Pro Loco di Sammommè e 2.400 euro per la Pro Loco di Castagno. In questo modo ci saranno presidi costanti per l’accoglienza dei turisti in occasione dei viaggi del "Porrettana Express" e potranno essere realizzate attività, eventi ed incontri per dare nuova linfa e vitalità ai paesi coinvolti nel progetto. Dal canto loro, chi avrà in gestione i locali dentro i fabbricati viaggiatori dovrà provvedere alla piccola manutenzione, spalatura della neve se necessaria, raccolta e smaltimento rifiuti e dove c’è il servizio viaggiatori apertura giornaliera della sala d’attesa e dei servizi igienici (il caso riguarderebbe solo Pracchia) con la scadenza dell’accordo che è fissata per il 28 febbraio 2027.