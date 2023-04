Valorizzazione Porrettana Capecchi attacca la Regione "Rfi investe. E il protocollo?"

"Rfi investe sulla Porrettana, mentre la Regione si sta lasciando sfuggire una grande occasione di rilancio". Questo il messaggio lanciato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, vicepresidente dalla commissione trasporti. Capecchi punta il dito, in particolare, sul protocollo che la regione Toscana avrebbe dovuto firmare per procedere nel riconoscimento Unesco della linea ferroviaria. Una firma che, sottolinea, manca da oltre un anno. "Dopo oltre 18 mesi – afferma – siamo ancora in attesa che la Regione Toscana rinnovi il protocollo, sottoscritto a suo tempo e scaduto, con i comuni del comprensorio della Porrettana e con l’Emilia-Romagna, per la valorizzazione della ferrovia transappenninica. Una linea considerata strategica ai fini del rilancio economico, sociale e turistico della montagna pistoiese – aggiunge Capecci – ma alla quale manca l’appoggio dalla Regione stessa".

Promozione turistica ma anche non solo. Nel bilancio di previsione 2022-2024 già approvato, esisterebbe la possibilità di creare un capitolo di bilancio ad hoc per sostenere iniziative di valorizzazione e promozione della ferrovia Porrettana: un’eventualità rimasta, per il momento, solo tale. "Nel bilancio sarebbero previsti – sottolinea il consigliere di Fdi – anche un sostegno economico per i pendolari che fruiscono di questa linea. Dalla Regione, però, manca la volontà di darsi da fare per la Porrettana. Rfi, da parte sua, andrà a sostituire un chilometro di binario investendo circa due milioni di euro, segno effettivo che c’è la volontà di investire su questa tratta. La Regione perché non intende fare altrettanto? Il protocollo, per la valorizzazione della linea ferroviaria, è stato validato dal comune di Pistoia, di Alto Reno Terme e e dalla Regione Emilia-Romagna, ma attende ancora il via libera degli uffici della Regione Toscana. Cosa si aspetta?".

Obiettivo del protocollo è promuovere la ferrovia come patrimonio Unesco, al pari di linee iconiche e spettacolari come quelle dell’Albula o del Bernina in Svizzera. Nel breve periodo, però, ci sono i lavori di Rfi che si tradurranno in uno stop alla circolazione ferroviaria dal 29 aprile e il 28 maggio. "Ci auguriamo che la Regione vigili non soltanto sui lavori ma, soprattutto, sui servizi di bus sostitutivi. Interventi, che anche su nostra richiesta, sono stati anticipati al periodo primaverile per consentire poi durante l’estate, quando è previsto un maggior afflusso di turisti, una regolare circolazione sulla linea. Un rilancio della Porrettana potrebbe significare un grosso sostegno anche per i residenti della montagna – conclude Capecchi –, anche in previsione della riorganizzazione al ribasso dei servizi di trasporto pubblico locale, con il taglio di tantissime corse nei cosiddetti lotti deboli".

Francesco Storai