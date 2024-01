"Valorizzare l’opera di Marini"

PISTOIA

Se di "Pistoia" e di "arte" si parla, menzione non può non essere fatta. E allora, nelle intenzioni di questa presidenza, c’è spazio anche per qualcosa che ultimamente sembra essere diventato solo oggetto di lite e non bellezza da valorizzare. "Auspico che in questi anni – ha detto il notaio Antonio Marrese che come è noto fino al commissariamento deciso dal prefetto ha rivestito il ruolo di rappresentante Banca Intesa nel cda della Fondazione Marino Marini – ci possa essere una valorizzazione dell’opera di Marini, la cui situazione sta vivendo com’è noto una impasse, oggi però in via di superamento".

È l’espressione di un sogno per Marrese e per la città tutta, condivisibile evidentemente per molti dal momento che le parole del notaio sono state accolte da un caloroso applauso da parte della numerosa platea accorsa a Palazzo de’ Vescovi per la presentazione della Fondazione Pistoia Musei.

Intanto, come risponde lo stesso Marrese a nostra domanda, sembra che i pronunciamenti del Consiglio di Stato sui tre ricorsi, inizialmente previsti per novembre scorso, siano di qui a breve pronti ad arrivare. Scrivendo così una nuova tappa di una vicenda che davvero ci si augura possa trovare pace al più presto.