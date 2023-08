Valorizzare il patrimonio della Resistenza Allo studio dei percorsi tra virtuale e reale

La memoria mette radici e lo fa grazie all’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana, nell’ambito di un bando per contributi a iniziative in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza. Due le fasi del progetto. La prima prevede la realizzazione di un portale web dei luoghi della memoria del ‘900, principalmente in provincia di Pistoia e zone confinanti. Due percorsi saranno dedicati al partigiano Silvano Fedi e all’eccidio del Padule di Fucecchio, fra le più importanti stragi nazifasciste in Italia. La seconda fase invece vedrà l’installazione nei luoghi della memoria di pannelli con informazioni e QR code, pensato per raggiungere cittadini, turisti e studenti.