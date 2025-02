"Valore alla tutela dell’ambiente"

"Per la nostra azienda è veramente un grande piacere continuare a offrire il nostro contributo per la realizzazione dell’iniziativa Cronisti in Classe de La Nazione, che ogni anno coinvolge moltissimi giovani", spiega Fabrizio Tesi (nella foto), legale rappresentante della Giorgio Tesi Group. "Giorgio Tesi Group crede fermamente nell’importanza di educare e formare le nuove generazioni, con l’obiettivo di rendere i nostri ragazzi, quelli che poi saranno gli uomini e le donne del futuro, consapevoli dell’importanza del rispetto per l’ambiente e sempre più partecipi nel processo di crescita della città e del suo territorio".

Giorgio Tesi Group ha alle spalle 50 anni di storia che ora guarda al futuro, alla sostenibilità e alle nuove generazioni. Da azienda agricola familiare a moderna industria green - leader a livello europeo nel settore del vivaismo di piante ornamentali - con più di 500 ettari di produzione e oltre 250 tra dipendenti e collaboratori, esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi del mondo.

L’azienda ha potenziato la sede centrale di Pistoia, e aperto poi quattro importanti centri di produzione a Piadena, a cavallo tra le province di Cremona e Mantova, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Orbetello e Roselle (Grosseto). Quest’anno sta per essere completato un significativo ampliamento. A breve, sarà inaugurato il Naturart Village, aperto a tutti, con lo show room, l’esposizione di esemplari unici di bonsai, un roseto, un bellissimo parco, un’area food con eccellenze toscane e un’area convegni che sarà animata da eventi legati allo sport, al vivaismo e alla cultura, con la Giorgio Tesi Editrice (legate alla rivista Naturart e al mensile Discover Pistoia) della Fondazione Giorgio Tesi e del Progetto Giorgio Tesi Junior, dal 2016 a supporto dello sport giovanile pistoiese.