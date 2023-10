Vallecorsi La grande festa dei sessant’anni

Una festa, così come conviene a chi riesca a raggiungere un traguardo così importante come quello dei sessant’anni. Fine della cavalcata per questa edizione del Premio Vallecorsi per il teatro che, ospite in Sala Maggiore a Palazzo Comunale, ha messo in scena un tributo a tutto tondo verso il mondo del teatro. Protagonisti sono stati ovviamente gli sceneggiatori che hanno conquistato il parere favorevole del giudice monocratico di questa edizione, Antonio Calenda, e cioè, Gianluca D’Agostino di Napoli classificatosi primo con "Da Est a Ovest", Vittorio Pavoncello di Roma con "Porte che sbattono" arrivato secondo e Denise Diaz Montalvo di Pisa terza con "Scintille". Non solo premi ‘ordinari’, ma anche premi speciali decisi per quattro protagonisti della scena teatrale contemporanea quali il regista, scenografo e costumista Pierluigi Pizzi, il fotografo teatrale d’arte Tommaso Le Pera, l’attore Mariano Rigillo e l’attrice Mariangela D’Abbraccio anche loro in Sala Maggiore in occasione della premiazione. L’edizione, ricordiamo, ha segnato ottimi numeri in termine di partecipazione con più di cento copioni ricevuti e una grande condivisione allargata, con il prezioso lavoro svolto da ventidue giudici da tutta la Toscana che hanno proceduto alla prima scrematura da consegnare poi nelle mani del giudice monocratico. Ma per un’edizione finita ce n’è un’altra già in lavorazione. Proseguono infatti i contatti con enti e istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’associazione Amici del Vallecorsi che sfoceranno nel 2024 in nuovi progetti condivisi, così come vivo e acceso è lo sguardo verso il mondo dei giovani: "Nell’anno scolastico appena iniziato – fanno sapere dall’associazione – sarà avviato un progetto con alcune scuole secondarie di Pistoia che saranno individuate entro dicembre. I tre testi finalisti della prossima edizione saranno sottoposti agli studenti, per progettare la realizzazione dei costumi, e delle scene di tali spettacoli. È questo un progetto al quale gli Amici del Vallecorsi tengono in modo particolare, per l’intrinseca capacità di sollecitare schemi e modalità di approccio alla cultura teatrale, sulle quali siamo certi che i giovani possono svolgere un ruolo strategico. Inoltre, avrà inizio anche un laboratorio giovani per il teatro che sarà curato da Monica Menchi con la collaborazione del Cral Hitachi che metterà a disposizione i locali per sviluppare questa attività". Non mancherà anche l’elaborazione di un bando rivolto sempre alle scuole superiori per permettere proprio ai ragazzi di proporre e quindi realizzare un nuovo logo per il Premio.

"Il nostro ringraziamento – concludono – va al Comune di Pistoia, alla Fondazione Caript, alla Fondazione Giorgio Tesi, al Comitato cittadino, al liceo Forteguerri di Pistoia la cui orchestra giovanile ha partecipato alla cerimonia di premiazione e a tutti i consiglieri della nostra associazione, in particolare a Pietro Lulli, figlio di Renzo, grande animatore del Premio Vallecorsi dal 1949 fino agli anni Ottanta".

l.m.