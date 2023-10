Vaccinazioni anti-Covid e influenza. Quasi duecento sedute al Ceppo

Sono fortunatamente lontani i giorni delle lunghe file per la corsa emergenziale alla vaccinazione contro il Covid, ma non si è abbassata comunque la guardia di prevenzione per quei soggetti più fragili o affetti da patologie. Da giovedì scorso 5 ottobre è partita la nuova campagna vaccinale anti-Covid nel centro vaccinale Asl dell’ex Ceppo a Pistoia, uno dei quattro punti aziendali, oltre a Firenze, Prato ed Empoli, dove è possibile prenotarsi, se facenti parte delle categorie individuate dal Ministero della Salute, per effettuare il vaccino aggiornato contro la nuova variante in circolazione del SARS-CoV2. A tutti i cittadini che si presentano con la prenotazione viene offerta anche la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-influenzale, somministrata in tempo reale a chi risulta interessato. Durante il primo giovedì di apertura, in orario 15-19, sono stati somministrati 177 vaccini, dei quali 81 anti-influenzali. Attualmente la vaccinazione anti-CoViD (tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19 al Ceppo) è raccomandata per diverse categorie di persone come gli over 60enni, persone con elevata fragilità tra i 4 mesi di età ed i 59 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, care-giver e conviventi di persone fragili, per i quali siano trascorsi almeno 6 mesi dall’ultima dose di vaccino contro il CoViD (qualunque dose fosse) o dall’infezione da SARS-CoV2. Ma possono essere vaccinati anche soggetti per i quali sono passati almeno 3 mesi se ritenuto utile dal medico.

"Siamo soddisfatti dell’adesione dei cittadini alla vaccinazione. Come zona pistoiese sono state richieste 1.500 dosi di vaccino antinfluenzale destinate per esigenze del sistema pubblico - ha spiegato Silvia Mantero, direttrice della Società della Salute pistoiese -. Alle 1.500 dosi vanno addizionate quelle che la Regione mette a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri da effettuare nei loro ambulatori". E’ già aperto quindi il portale per le prenotazioni come annunciato dalla Regione Toscana a complemento della vaccinazione Covid, sempre al Ceppo, al momento sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale, fermo restando che le persone possono sempre effettuare la vaccinazione antinfluenzale dal proprio medico e dal pediatra di libera scelta. Le persone che rientrano nelle categorie dettate dal Ministero della Salute e che desiderano effettuare la vaccinazione possono quindi prenotarsi sul portale https:prenotavaccino.sanita.toscana.it#home

Gabriele Acerboni