"Va’ dove ti porta il bus": alla scoperta della città a bordo del 5

Incentivare i giovanissimi all’uso dei mezzi pubblici e far loro capire come muoversi in autonomia e sicurezza utilizzando la rete del trasporto pubblico locale. Questo l’obiettivo di "Va’ dove ti porta il bus", progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, che coinvolge 76 classi in tutta la regione. A Pistoia sono stati gli studenti della classe 5C della Scuola Primaria Galileo Galilei a sperimentare in prima persona l’iniziativa. Il piano prevede un percorso didattico di sei ore suddiviso in tre incontri, in cui gli operatori didattici incoraggiano l’uso del bus non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo di socializzazione e incontro. Gli alunni della classe 5C, a esempio, hanno iniziato il loro viaggio educativo con una lezione in aula, dove hanno appreso il funzionamento del servizio urbano di Pistoia e l’organizzazione dell’azienda di trasporti. Durante questa fase, è stata sottolineata l’importanza del rispetto delle regole e i benefici dell’utilizzo dei mezzi pubblici, sia in termini di sicurezza che di impatto ambientale. Accompagnati dall’operatrice didattica e dalle insegnanti Monica Paolacci e Manuela Nicoletta, i giovanissimi alunni e alunne hanno messo in pratica quanto appreso in classe: partiti dalla fermata in via dei Tigli, hanno preso il bus numero 5 per raggiungere il centro storico. La prima tappa è stata via della Costituzione, da dove sono andati a piedi al Museo Marino Marini, in Corso Fedi. Successivamente, hanno visitato la Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas in via Cavour, dove hanno ammirato "La Visitazione" di Luca della Robbia. Il loro itinerario è proseguito verso piazza del Duomo, dove hanno osservato il Battistero e la cattedrale di San Zeno. Hanno poi attraversato via degli Orafi e raggiunto piazza dello Spirito Santo per ammirare la statua di Niccolò Forteguerri. L’ultima tappa è stata il Teatro Manzoni in Corso Gramsci, da dove hanno ripreso il bus n. 5 per tornare a scuola, scendendo in via di Valdibrana. "È stato utile per conoscere meglio la nostra città e i monumenti più importanti" racconta Giacomo, uno degli studenti coinvolti. "Questa esperienza – aggiunge Gabriele – è stata interessante, divertente e molto utile perché era la prima volta che prendevo l’autobus. Inoltre, ho imparato i nomi di alcune vie che non conoscevo". Un modo non solo di educare i giovani all’uso dei mezzi pubblici, ma anche per contribuire a creare un maggiore senso di comunità e appartenenza al territorio nelle nuove generazioni.

F.S.