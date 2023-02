Us Pistoiese, scintille con l’ex allenatore

Pistoiese e Cascione ai ferri corti. La società arancione, nel comunicare di aver saldato i rimborsi in favore dell’ex tecnico della prima squadra e del suo staff (Luca Lancioni e Massimo Belluomini) sino alla quarta rata (dicembre 2022) sulle dieci previste, ha reso noto che Emmanuel Cascione avrebbe presentato tramite il proprio legale di fiducia, l’avvocato Pierlugi Vossi, un’istanza al Collegio arbitrale Lnd. "La vertenza è finalizzata a richiedere – riferisce il club orange – il saldo degli importi al lordo previsto dall’accordo economico". Fatto, questo, che secondo la Pistoiese non sarebbe in linea con quanto affermato dalle normative fiscali vigenti ex art. 67 comma 1 lettera M del Tuir. "La Us Pistoiese 1921 – conclude la nota –, in regola con le normative vigenti sia sportive che fiscali, ha conferito mandato ai propri legali per tutelarsi nelle sedi opportune".