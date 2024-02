"Uomini e topi" il celebre testo di Steinbeck con gli attori de “I giardini dell’arte“ per il Rafanelli

"Uomini e topi" celebre testo di John Steinbeck, nella traduzione di Luigi Squarzina, va in scena domani sera giovedì 15 febbraio (ore 21.15, ingresso libero) al teatro della Casa del popolo di Bottegone, per il concorso "Fabrizio Rafanelli". A dare vita a questa "allegoria dell’emarginazione degli ultimi" è l’associazione culturale “I Giardini dell’arte“, per la regia di Marco Lombardi. George e Lennie, braccianti stagionali nella California della grande depressione, portano avanti con fierezza la loro inscindibile amicizia, che in un mondo di deprimenti solitudini, costituisce una commovente eccezione. George è la mente pensante, Lennie ha la testa di un bambino e un corpo poderoso, incapace di dosare la forza delle sue carezze. Il rumore dello scorrere del fiume Salinas e i profumi della natura fanno da sfondo a una storia cruda e drammatica. Fin dall’inizio – osserva Lombardi – si convive con il presentimento del dramma e con un senso di tragedia inevitabile in un’atmosfera gonfia di tensione, dove il sogno portato avanti dai protagonisti è destinato a svanire, a restare un miraggio di libertà. Anche in questo nuovo progetto – conclude –, ci ha animato il desiderio di condividere e offrire un testo potente di “dolore e pena“, che crea le condizioni per portare avanti con amore un lavoro fatto di impegno e dedizione". Gli attori: Lorenzo Lombardi, Aldo Innocenti, Marcello Sbigoli, Raffaele Totaro, Anna Serena, Lorenzo Bittini, Massimo Blaco, Gianfranco Onatziro’ Obinu. Assistente alla regia Sandra Bonciani, musiche originali di Marco Simoni, costumi di Fiamma Mariscotti, disegno luci di Silvia Avigo, scenografia di Lorenzo Scelsi. Info 393.4254742.

Piera Salvi