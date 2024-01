Un’opera e un concerto per il compleanno di Giak

L’inaugurazione di una fontana pubblica e un concerto per ricordare Giacomo Di Napoli, sono in programma per il prossimo 20 gennaio, giorno in cui il giovane avrebbe compiuto 22 anni. Sabato 20, alle 11, sarà inaugurata la fontana dedicata a Giacomo, in via Selva ad Agliana, nel condominio che da qualche mese è stato a lui intitolato e dove Giak ha vissuto con i genitori Gennaro e Cristina. La sera, alle 21, al teatro Politeama pratese, va in scena il concerto di beneficenza "Mille note per Giak" con la partecipazione straordinaria della cantante DolceNera e del chitarrista Giovanni Baglioni. I biglietti si possono acquistare online su piattaforma ciaoticket, oppure prenotare allo 055.354220 [email protected].

Così, nel giorno del suo compleanno, Giak sarà ricordato a Prato, città dove era nato il 20 gennaio 2002 e ad Agliana dove ha vissuto dal 2004 fino alla sua tragica scomparsa, l’11 luglio 2022, quando rimase vittima di un incidente in aliante a Castel Viscardo (Terni) durante l’allenamento per partecipare ai Campionati mondiali in Francia. Le due iniziative sono dell’associazione "Giak nuotatore volante" fondata dai genitori di questo ragazzo eccezionale, Gennaro e Cristina (che è la presidente), in seguito alla gravissima perdita del loro unico figlio. "Abbiamo attivato l’associazione – spiegano i genitori - per continuare a trasmettere i valori e le passioni di Giacomo e quindi promuovere e aiutare giovani talenti nelle diverse attività che hanno caratterizzato la sua vita: volo, nuoto, equitazione, studio e musica". Un’associazione nata con lo spirito che animava il ragazzo: "Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano". Gennaro Di Napoli e Cristina Monzali, con l’associazione "Giak nuotatore volante" ringraziano il sindaco di Agliana, Luca Benesperi e la giunta per avere autorizzato l’installazione della fontana in memoria di Giak, opera su area pubblica ma a carico di privati, che riprende i caratteri distintivi di Giacomo, in particolare la passione per il nuoto e per il volo.

La scultura di bronzo, scolpita dall’artista Giorgio Butini, richiama Giak nell’atto di fare la bracciata a delfino rispecchiandosi nel volo dell’aliante. Sul fondo della vasca, un mosaico incarna l’anima di Giacomo, trasmettendo la sua personalità socievole, inarrestabile e che irradiava gioia di vivere. Sull’apice del muretto il suo motto: "Nella vita come nello sport, o si vince o si impara, non si perde mai". Incorniciano la fontana tre simboli: un aereo e un elicottero realizzati in perfetta arte topiaria, un cuore a rappresentare l’amore eterno che lega Giacomo ai suoi genitori e a tutte le persone che hanno condiviso con lui il suo travolgente amore per la vita. Sarà un altro simbolo in memoria del giovanissimo atleta azzurro, che non solo è stato un prodigio nello sport ma ha ottenuto eccellenti risultati nello studio ed ha vissuto con grande umanità e umiltà. Solo dopo la sua scomparsa i genitori hanno scoperto che al liceo aveva imparato la lingua dei segni (l’unico in tutta la sua scuola) per comunicare con una compagna sordomuta.

Piera Salvi