"Un’occasione di formazione"

Tra storia e qualità. Con un’attenzione particolare ad etica e formazione delle nuove generazioni. Tutti elementi che si riassumono nella partecipazione di Cartiere Carrara al Campionato di Giornalismo. "E’ un progetto che contiene molti dei valori che hanno fatto la storia della nostra azienda - dice Mario Carrara, Vicepresidente e Chief Growth Officer di Cartiere Carrara - e che offre l’opportunità di proporre agli studenti concreti spunti di formazione e riflessione". Cartiere Carrara è un’azienda storica del territorio toscano, che ha da poco celebrato i suoi primi 150 anni di vita. Partendo dal distretto produttivo lucchese, è stata in grado di portare la propria eccellenza a livello nazionale ed internazionale. Accanto all’impegno squisitamente industriale, Cartiere Carrara ha sempre operato con progetti tangibili nei confronti di temi come sostenibilità, ambiente, come il progetto di forestazione in terreni vicino ai propri stabilimenti "La Carta che pianta alberi", e formazione dei giovani. Caratteristica che unita alla costante attenzione per i propri collaboratori, caratterizza Cartiere Carrara come azienda di valori. "Quelli - prosegue Mario Carrara - che vogliamo sempre rilanciare. Il Campionato di Giornalismo è un progetto di grande interesse sui temi della formazione per i ragazzi. L’informazione è infatti un tema al quale approcciarsi con attenzione, anche alla luce delle illusioni e dei falsi miti proposti quotidianamente dai social network. Oggi più che mai è necessario capire cosa c’è dietro un’informazione vera e di qualità, aiutando le nuove generazioni a distinguere tra notizie reali e verificate e fake, e questo vale anche per il settore nel quale opera il nostro gruppo. Per questo siamo convintamente partecipi, consapevoli di dare il nostro contributo alla costruzione di un’opportunità per i nostri ragazzi. Ai quali - conclude Mario Carrara - rivolgo i migliori in bocca al lupo, sia per il lavoro che saranno chiamati a svolgere, sia perché riescano a cogliere in pieno il senso dei messaggi che nelle prossime settimane verranno rivolti loro".