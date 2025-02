"Un’occasione di formazione"

Banca Alta Toscana rivolge un’attenzione particolare alla formazione dei giovani – spiega Alberto Vasco Banci, presidente Banca Alta Toscana – Da anni sviluppiamo numerosi progetti, in collaborazione con le scuole del territorio, per offrire agli studenti opportunità di crescita personale e formativa. "A scuola di banca" è uno di questi, un corso che da quindici anni promuove i principi della cultura finanziaria e del risparmio nelle nuove generazioni, approfondendo i temi della cooperazione e dell’attività bancaria, la conoscenza dell’etica del credito cooperativo, il marketing e la comunicazione di una banca locale. In occasione dei 120 anni della nostra Banca, lo scorso anno, abbiamo indetto un concorso, in collaborazione con il Liceo Artistico Petrocchi di Pistoia, per l’ideazione del logo celebrativo che ha accompagnato l’immagine della nostra banca per tutto il 2024. Un’occasione per tanti studenti di confrontarsi con un progetto concreto che ha arricchito il loro bagaglio di esperienza scolastica.

"Il Campionato di Giornalismo de La Nazione – commenta Tiziano Caporali, direttore generale Banca Alta Toscana – è un’ottima occasione, per gli studenti, di affrontare tematiche e sviluppare competenze in un contesto coinvolgente. Per questo, Banca Alta Toscana quest’anno ha deciso con entusiasmo di sostenere il Campionato, aspettando di leggere con vivo interesse ciò che gli studenti scriveranno negli articoli che verranno pubblicati sul giornale giorno dopo giorno".