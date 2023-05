Uno sportello dedicato al mondo digitale Tutti i giovedì un aiuto gratuito agli utenti

Alla Misericordia di Agliana ogni giovedì è attivo un nuovo servizio gratuito per aiutare chi ha difficoltà di approccio con il mondo digitale. "Hai problemi con la tecnologia? Il mondo digitale e le pratiche online ti mandano in crisi? Vieni alla Misericordia!" Con questi slogan, la Confraternita ha attivato il nuovo servizio a favore della collettività aglianese e zone vicine che si aggiunge alla tradizionale attività socio-sanitaria. Dal un mese infatti, è a disposizione un operatore formato che aiuta, gratuitamente, quanti ne hanno bisogno nel disbrigo di pratiche digitali, come attivare lo Spid, la posta certificata Pec, l’app IO, per richiedere la carta d’identità elettronica o prenotare appuntamenti online e servizi, come l’app Toscana salute, la tessera sanitaria, Cup online, consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico e altri ancora. Gli utenti possono recarsi, di persona, alla sede operativa in piazzetta della Misericordia, il giovedì dalle 9 alle 13, senza necessità di prendere l’appuntamento. Per ulteriori informazioni, telefono 0574.710225, email: [email protected] p.s.