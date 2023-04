Uno sguardo al passato per tenere viva la tradizione Marliana ritrova se stessa "sulla via dei canti"

Chi eravamo ci è utile per capire ancora meglio chi siamo. Un appuntamento, che getta un occhio al passato e alla tradizione quello di oggi dal titolo "Sulle vie dei canti. La colonna sonora di una comunità", promosso dall’associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese: cornice dell’evento che si aprirà alle 15 sarà l’hotel e ristorante Amelia di Momigno (via per Montagnana 83).

La giornata prenderà il via coi saluti iniziali del sindaco di Marliana Federico Bruschi, di Alice Sobrero, presidente dell’associazione Ecomuseo, del suo direttore Lorenzo Vagaggini e del presidente del Gal MontagnAppennino Marina Lauri. La parola sarà poi ceduta a Manuela Geri che di quel prezioso e difficile progetto, servito a catalogare le fonti orali cantate delle nostre montagne, è curatrice e dunque profonda conoscitrice dell’argomento.

A seguire sono previsti gli interventi di Ugo Bugelli dell’associazione castanicoltori della Montagna Pistoiese, Rete Nazionale Castanicoltori Custodi Slow Food e Accademia degli Infarinati e di Alessandra Pacini per l’associazione universitaria degli studenti di Scienze forestali (Ausf) di Firenze. Non mancherà, a chiusura della rassegna, l’esibizione di Maurizio Geri, musicista ed esperto di musica popolare toscana. L’evento è realizzato dall’Ecomuseo in collaborazione con Associazione Castanicoltori della Montagna Pistoiese e Comune di Marliana; l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni è possibile chiamare l’800.974102 o a consultare il sito www.ecomuseopt.it.

linda meoni