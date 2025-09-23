Università popolare. Psicologia, lingue e scrittura. Vasta la proposta delle lezioni

PISTOIAL’Università Popolare "Aligi Bruni" di Pistoia (Unipop), polo culturale intitolato alla memoria dell’ex presidente della Misericordia, ha presentato le attività per il nuovo anno accademico, confermandosi come un punto di riferimento per l’educazione degli adulti nella provincia e continuando a suscitare interesse e partecipazione. La programmazione 2025-2026 include ben ventiquattro corsi, che spaziano dalla psicologia alla criminologia, dalla comunicazione all’intelligenza artificiale. Un’offerta formativa, pensata per un’utenza eterogenea, che include anche corsi di lingue (inglese, francese, spagnolo), public speaking, scrittura e storia.

Ma non è finita. Particolare attenzione è dedicata anche a tematiche di attualità come appunto l’intelligenza artificiale e i social, ma anche a discipline come la Pnl (programmazione neuro-linguistica), la riflessologia e il benessere. Il programma, definito dal presidente e sociologo Giuliano Bruni come "impegnativo", riflette il motto dell’istituto: "Chi non si forma si ferma".

Secondo Bruni, il successo dell’Università popolare, presente a Pistoia ormai da diversi anni, risiede nell’accurata selezione dei corsi e degli insegnanti, scelti per la loro capacità di trasmettere entusiasmo e favorire la cultura.

"Le attività didattiche – spiega Bruni - sono rese possibili anche grazie alla collaborazione con Conad Nord Ovest e i soci dei punti vendita Conad di Pistoia, che sostengono il progetto per promuovere la formazione continua e l’inclusione sociale. Oltre ai corsi a pagamento (sui quali i clienti possessori di Carta Insieme Conad avranno uno sconto del 10%), l’Università offre anche incontri mensili a tema, completamente gratuiti, che si tengono il sabato pomeriggio".

Anche la Misericordia di Pistoia contribuisce attivamente. Il presidente Sergio Fedi sottolinea come il supporto all’Università Popolare sia un modo "per onorare la memoria di Aligi Bruni e per sostenere un’iniziativa che genera valore per la comunità". I corsi si tengono nella sede di Unipop, in via Umberto Mariotti 190 – Pistoia (zona Sant’Agostino). Info e iscrizioni: www.unipop-pistoia.it.

Patrizio Ceccarelli